Bus Leader San Roque - CV Guaguas: el derbi insular más desigual de la Superliga de voleibol masculina

La jornada 13 de la Superliga Masculina de Voleibol trae a la palestra uno de los derbis insulares más desiguales de los últimos tiempos y en un escenario inédito para ambos en la máxima categoría, el Polideportivo Leoncio Castellano Arencibia, que ante los desperfectos sufridos a consecuencia de la borrasca Emilia en el Polideportivo El Batán, obligará al Bus Leader San Roque y al CV Guaguas a jugar mañana a partir de las 19.30 horas en dicho escenario.

Los chicos del barrio llegan a la cita en el momento más delicado de la temporada, con ocho derrotas consecutivas en su casillero, con la baja de Thiago Vanole y con el añadido de tener que cambiar de pabellón para entrenar y jugar cada partido como locales, lo que también ha influido en el rendimiento de un equipo que necesita remontar el vuelo para alejarse de los puestos de descenso. Sus dos últimas derrotas ante el Playas de Benidorm y el Cisneros, ambos por la vía rápida, han dejado su salvación a cuatro puntos de distancia, además de que los grancanarios han perdido sus dos duelos del curso ante los castellonenses, lo que complica más su futuro clasificatorio.

Un EuroGuaguas intratable

Enfrente tendrá a sus vecinos del Guaguas, que llegan como líderes en solitario de la Superliga y con la moral por las nubes tras sumarle un punto al mejor equipo del mundo, el Perugia, en un Arena que vibró como nunca con el juego de sus jugadores, a pesar de la derrota en el tie-break.

Dentro de la constelación de estrellas de la galaxia amarilla está por ver si Sergio Miguel Camarero reserva a alguno de sus primeros espadas, ante la acumulación de partidos que llevan sus hombres y la cercanía del duelo de la tercera jornada de la CEV Champions League ante el VK Lvi Praha el próximo jueves en el Arena, que puede ser vital para mantener sus opciones de clasificarse para las rondas eliminatorias de la máxima competición continental. Decida lo que decida, el favoritismo es claramente para el equipo presidido por Juan Ruiz, quien no se quiso perder el pasado miércoles el duelo de los chicos del barrio ante el Cisneros, sobre la pista del Arena.

La importancia de los puntos

Gran parte de las esperanzas de poder rascar algún punto ante un Guaguas que parece invencible en la competición doméstica para todos sus rivales, a excepción del Grupo Herce Soria, pasa por su opuesto, Jonás Ponzio, que tras no tener su mejor día ante el Cisneros cuenta con un escenario inigualable para demostrar su potencial ante el mejor equipo, libra por libra, de España.

Por su parte, el Guaguas, al igual que su rival, deberá de adaptarse a un recinto nuevo y a la necesidad de un rival que juega sin presión, ya que la etiqueta de favorito es claramente para el vigente campeón y líder de la competición, por su inagotable y lujoso fondo de armario.

El espectáculo está servido, con dos rivales, que aunque vecinos y en el pasado clubes hermanos, no se harán ni una sola concesión el uno al otro y en el que los chicos del barrio intentarán una vez más ser el David que tumbó a ese Goliat que es para todos los equipos de la Superliga, el EuroGuaguas.

El último precedente

Ambos equipos se vieron las caras sobre la pista del arena en la jornada 10, en un duelo, que como los anteriores en la máxima categoría se decantó en favor de los amarillos por la vía rápida (25-21, 25-22 y 25-23), aunque los chicos del barrio llevaron al límite a sus vecinos, obligando a Sergio Miguel Camarero a tirar de todas sus estrellas para asegurar los tres puntos.

El espectáculo estuvo en el duelo de opuestos, con Walla Bezerra aportando 15 puntos a los amarillos y Jonás Ponzio, 14 a los rojinegros.