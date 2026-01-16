Vida y obra de Jefté, el currante del fútbol que se convirtió en héroe en 36 minutos ante el Real Madrid

De querer dejar el fútbol a hacer tambalear todos los cimientos del Real Madrid. La historia de Jefté Betancor, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 6 de julio de 1993, está llena de aeropuertos, conexiones, maletas y un destino sin rumbo fijo. El grancanario es el ejemplo de lo que supone transformarse en un obrero del fútbol, en un trotamundos con un único objetivo: ser futbolista profesional y disfrutar de su pasión. Sin embargo, la magia del formato actual de la Copa del Rey permite que muchos sueños se cumplan y que existan noches que quedan guardadas para la historia, algo que el actual delantero del Albacete sabe bien, porque su nombre ha dado la vuelta al mundo después de convertirse en el gran héroe manchego que, con un doblete estelar, hizo hincar rodilla a un gigante del fútbol planetario como el conjunto blanco.

Para llegar hasta esa gran noche en el Carlos Belmonte, el pistolero insular tuvo que hacer más de una mili. A lo largo de su trayectoria, ha vestido la camiseta de hasta 14 clubes, sin contar la del Olympiakos, equipo que tiene sus derechos y que lo cedió esta temporada al Alba. Todo comenzó en la cadena de filiales del Vecindario, entidad desde la que da el salto hacia el Hércules B. En Alicante vive su primera experiencia rozando el fútbol profesional en 2012, aunque desde ese punto no pararía de dar saltos por distintos equipos, algo que sería bastante habitual.

Jefté, en un partido con Las Palmas Atlético. / UDLP

En un plazo de tres años pasa por el filial del Hércules, el Ontinyent, el Tenerife B, el Eldense y el Unión Viera, un lugar desde el que da el salto a Las Palmas Atlético. A pesar de aterrizar en la casa amarilla, solo pudo estar durante una campaña, ya que después tuvo que marcharse cedido en dos ocasiones en una misma temporada: primero, en verano, a la Arandina, y luego, en enero, a la UD San Fernando. Todo ello, para acabar saliendo de la UD Las Palmas en el mercado estival de 2017 y regresar al Viera, donde siempre se encontró cómodo. Aun así, tendría que rehacer de nuevo sus maletas, aunque en esta ocasión la vida le llevaría muy lejos de su casa y de los suyos.

De dejar el fútbol a Austria

Durante estos días, Jefté explicó en varias entrevistas en diferentes medios que hace ocho años estuvo «a punto de dejar el fútbol; no tenía la cabeza en su sitio y me tomé un tiempo». No obstante, en enero de 2018, una llamada desde Austria le brindó una nueva oportunidad, agarró sus cosas y puso rumbo al ATSV Stadl-Paura, donde competiría en la tercera categoría. En diez partidos anotó nueve goles, lo que le llevó directamente a la Bundesliga austriaca en apenas seis meses, aterrizando en un SV Mattersburg donde no tuvo demasiado protagonismo. De nuevo, se marcharía cedido, esta vez a la segunda división del país austriaco. El SK Vorwärts Steyr sería su destino, jugando 14 partidos y sumando cinco dianas. Ya parecía que su crecimiento como jugador se iba asentando y que su explosión estaba por llegar.

En el verano de 2019 se enrola en las filas del Ried, equipo que también militaba en la segunda división de Austria, y en ese curso la rompió. Con el covid de por medio, el grancanario jugó 30 encuentros, convirtió 16 goles y repartió seis asistencias para convertir a su equipo en campeón y lograr el ascenso. De hecho, acabó como el quinto máximo goleador de la categoría ese mismo año.

Jefté posa con la camiseta del Cluj durante su presentación oficial. / Cluj

Tras ese fantástico logro, todo giró y su fútbol acabó llegando hasta Rumanía, donde firmaría con el Voluntari, al que ayudaría a mantener la categoría en primera división con diez goles. Una temporada más tarde cambió otra vez de aires, dando un paso más en su carrera y recalando en el Farul Constanța, club al que ayudó a pelear por la liga con 16 tantos para que, en 2022, pusiera rumbo al Cluj, uno de los grandes del fútbol rumano y con el que llegó a debutar en las eliminatorias previas de la Champions League. Sin embargo, las cosas no le saldrían del todo bien al isleño con ese movimiento y, en menos de seis meses, ya tuvo que cambiar nuevamente de destino.

Paseo por Chipre, redención en Grecia y el Real Madrid

En el mercado de invierno de 2023 recala en el Pafos chipriota, donde tiene algo más de continuidad, pese a solo marcar un tanto. Con ese escenario, y después de haber recalado otra vez en el Cluj en verano sin ningún protagonismo, aparece entonces el fútbol griego en su carrera, lo que terminaría por convertirse en su gran redención. Después de haber ido escalando en un mundo tan complicado como este, Jefté tuvo que empezar otra vez desde cero y se sumó, a principios de 2024, a las filas del Panserraikos de la primera división de Grecia, un equipo en el que termina encontrando su sitio. Es más, apenas le basta un año para que el Olympiakos de José Luis Mendilibar le fiche y le mantenga cedido en la ciudad de Serres hasta el término del curso 2024-25, la mejor temporada de su carrera. En 33 partidos acumuló 21 dianas y se coronó como el máximo goleador de la liga griega, un honor de gran magnitud para alguien que se ha tenido que trabajar al máximo todos sus éxitos.

Jefté celebra un gol con la camiseta del Panserraikos. / Panserraikos

Con todo eso, el Olympiakos optaría por cederle nuevamente, en esta ocasión a un Albacete que ya le había hecho alguna llamada en el pasado. En La Mancha está teniendo regularidad y es una pieza importante para Alberto González, a pesar de no ser titular indiscutible, algo que ha rubricado con su gran partido ante el Real Madrid en una de las grandes noches de su vida deportiva que estuvo a punto de no suceder, ya que una oferta de Tailandia pudo haber cambiado su destino, aunque el insular la desestimó y pudo sentir en sus carnes la gloria.

Sin duda, pasar por 14 equipos en estos años no es nada sencillo de sobrellevar, sobre todo cuando parece que esa oportunidad por la que tanto has peleado no termina de llegar. Sea como sea, a Jefté Betancor le tocó vivir el partido de sus sueños, con todos los ojos del planeta fútbol mirándole, en uno de esos encuentros que no se van a olvidar nunca. Las calles de Albacete ya no olvidarán aquella noche del 14 de enero de 2026 y recordarán que fue un grancanario con alma de trotamundos el encargado de eliminar al Madrid de Vinícius.