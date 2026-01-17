El Bus Leader San Roque de voleibol cesa como entrenador a Fran Carballo

La mala dinámica de resultados del Bus Leader San Roque que le ha llevado a perder sus últimos ocho partidos, los dos últimos por la vía rápida ante el Playas de Benidorm y el Cisneros, ha llevado a la directiva rojinegra a cesar a su técnico, Fran Carballo, en busca de una reacción de sus jugadores que les permita salvar la categoría en los 10 partidos que restan, comenzando por el choque ante el Guaguas, que se disputa esta tarde (19.30 horas), en el Polideportivo Leoncio Castellano Arencibia, en Tamaraceite.

Cuatro son los puntos que separan a los chicos del barrio de la salvación, los que le separan del Playas de Benidorm, que cuenta con el average a su favor tras imponerse en la primera vuelta por 2-3 y en la segunda por 3-0.

Fran Carballo recalaba en el banquillo del San Roque el pasado verano, procedente del Olímpico, club con el que conquistó una Liga Iberdrola, una Copa de la Reina, una Supercopa de España y una Copa Ibérica con el primer equipo.

En busca de un nuevo técnico

Desde el club, en su comunicado, se fundamenta el cese del técnico grancanario en la inercia negativa del equipo, en un intento por lograr la reacción de los jugadores, además de agradecer a su ya ex entrenador su trabajo y desearle suerte en el futuro.

La dirección deportiva está buscando un nuevo entrenador, ocupando de forma interina el cargo, Marcos Fernández, asistente de Fran Carballo esta temporada y las anteriores de Alberto Rodríguez. Junto a él estará Adrián González, compartiendo la responsabilidad de guiar al equipo, estrenándose el tándem esta tarde ante el líder, el Guaguas, en un partido en el que a pesar del favoritismo claro de Sergio Miguel Camarero, los chicos del barrio intentarán dar la sorpresa y rascar un punto ante el campeón, dado que en su situación actual, cualquier punto de más o de menos puede marcar la diferencia.