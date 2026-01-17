Rafa Lesmes y Pedro Peñate cumplen su objetivo de terminar el Dakar 2026

Objetivo cumplido. Los dos pilotos grancanarios, Pedro Peñate y Rafa Lesmes, han conseguido llevar a sus respectivos vehículos hasta la última línea de meta, en la etapa circular con salida y llegada en Yanbu, tras recorrer sus 33 kilómetros de enlace y otros 105 kilómetros de especial contra el crono, para poder añadir a su colección otro Dakar terminado a sus respectivos historiales.

Para Pedro Peñate y su Century, ha sido una lástima los problemas mecánicos que tuvo en las primeras etapas y que le ha impedido pelear por la clasificación general con su Expedición Canarias Dakar. Sin embargo, tras solventar esos problemas, las sensaciones han sido fantásticas y el valsequillero ha conseguido llevar a su vehículo hasta la última línea de meta, convirtiéndose en el primer español en lograr como mínimo llegar al final en cada una de las categorías principales del Dakar.

Por su parte, Rafa Lesmes a los mandos de su Zorro Rosa, ha conseguido también el objetivo de terminar la carrera y difundir el mensaje de la importancia de la prevención precoz del cáncer de mama en hombres y en mujeres. En lo deportivo, no ha conseguido alcanzar el top 10 de la general, terminando en un decoroso 16º puesto, cerrando la última etapa de la carrera con un tercer puesto que le deja un buen sabor de boca y un aprendizaje que a buen seguro le servirá para mejorar en la carrera en la próxima edición.

Gloria para Benavides

El piloto argentino Luciano Benavides (KTM) se proclamó campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos por solo dos segundos después de una última etapa en la que se benefició de un error de navegación del estadounidense Ricky Brabec (Honda), mientras que el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) conquistó su sexto título en coches, con Nani Roma (Ford) concluyendo segundo de la general.

La locura se apoderó de la jornada definitiva en la clasificación de las dos ruedas. Brabec, que llegaba líder al último día, se perdió por una nota confusa en el road book en el kilómetro 98, a falta de siete para la meta, y comenzó a perder su ventaja sobre Benavides.

El piloto sudamericano, cuarto en la edición de 2025, aprovechó el error para aventajarle en el esprint final y hacerse con el Touareg por solo dos segundos, la renta más pequeña en la historia del raid.

En coches, en cambio, no saltó la sorpresa y el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) se alzó con el título, el sexto de su carrera en el raid más duro del mundo -2011, 2015, 2019, 2022, 2023 y 2026-.