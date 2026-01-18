Gabriel Santos y Holly Page reinan en la Pilancones

El corredor hispano-argentino Gabriel Santos Rueda (Columbia) y la atleta británica Holly Page (Adidas Terrex) se proclamaron vencedores de la prueba reina de la Pilancones Tunte Trail Hospitén Roca, carrera de montaña que se desarrollaba ayer en la localidad cumbrera del municipio de San Bartolomé de Tirajana.

El Club Deportivo Gallotia y Top Time Eventos fueron los organizadores de un evento que sumó la cantidad total de 950 inscritos, presentándose en las salidas de las tres distancias 330 corredores en la cita de nueve kilómetros (finalizaron 328), 251 en los 25 (acabaron 227) y 167 en la carrera reina de 34 (terminaban 167). Cabe destacar que hubo un bajo nivel de abandonos.

La salida conjunta de los corredores de la prueba reina y de la de 25 kilómetros se dio a las 8.30 horas desde la plaza de Tunte. Por el kilometro cuatro, en Taidía, pasaba primero Gabriel Santos, por delante de David González (CD Stones). En el tramo Cruz Grande 1 –kilómetro 21– continuaba la misma tónica, con el hispano-argentino sacando más de cinco minutos al segundo y casi 14 al británico Worster.

Estas posiciones se mantuvieron en el sector Cruz Grande 2, en la que Santos, segundo en 2025, aumentaba todavía más su diferencia. Entraba en meta con un tiempo de tres horas, 17 minutos y ocho segundos. Segundo era David González (3h.26:29) y el atleta inglés A. Worst(3h.32:24), tercero.

Page, intratable

En féminas, dominio claro de la británica Holly Page, una asidua a esta prueba. Hizo los mejores parciales en todos los puntos de control de tiempos, seguida a pocos minutos de distancia por la grancanaria Tatiana Cruz (Nortrail) pero sin llegar nunca a inquietarla. En la tercera posición, ya a media hora de diferencia, marchaba Tania Lorca.

La vencedora marcaba un crono de tres horas, 46 minutos y 29 segundos. La plata se la colgaba Tatiana Cruz (4h.02:33) y el bronce era para Tania Lorca, del CD Werun (4h.16:31).

Reyes y Martynekova

Por lo que se refiere a la distancia de 25 kilómetros, el triunfo correspondía a Agustín David Reyes (Incorpore Sano), que firmó un tiempo de dos horas, 27 minutos y 16 segundos. Tras él llegaba David Recco, del CD Hilera (2h.28:26), completando el podio Alejandro Gómez (2h.32:36). En féminas, la ganadora sería Olga Martynekova, bielorrusa del Incorpore Sano, seguida de Cristina Gutiérrez (Nortrail) y de la corredora finlandesa Hilla Rudanco.

En la prueba más corta del programa, la Mini Popular (nueve kilómetros), se impusieron Maribel García y José Ricardo Salazar.