Ida Nilsson y Abel Carretero elevan el nivel de la Classic en la Transgrancanaria 2026

La 27ª edición de The North Face Transgrancanaria continúa reforzando su prestigio internacional con la confirmación de dos grandes nombres del trail running mundial para la modalidad Classic (126 kilómetros). La sueca Ida Nilsson, vencedora de la Advanced en 2025, y el catalán Abel Carretero, decidido a resarcirse tras su abandono del pasado año, estarán en la línea de salida de Maspalomas en 2026.

Ida Nilsson, del dominio en la Advanced al reto de la Classic

Nacida en Kalmar (Suecia) en 1991, Ida Nilsson debutó en Gran Canaria en 2025 dejando una huella imborrable. La corredora del equipo Craft lideró la Advanced prácticamente desde el primer avituallamiento en Fontanales y se impuso con autoridad en Maspalomas, firmando un tiempo de 08:34:54.

Confirmaciones en la The North Face Transgrancanaria 2026 / @matíasnovo

Su temporada confirmó un momento deportivo excepcional, con un segundo puesto en el Valtellina Wine Trail y una destacada cuarta posición en la Western States Endurance Run, una de las pruebas más exigentes del ultrafondo mundial. Estos resultados avalan su salto a la distancia reina de la prueba canaria.

De la élite del atletismo al estrellato en la montaña

Antes de convertirse en referente del trail, Nilsson brilló en el atletismo de alto nivel, con 10 títulos nacionales en Suecia y dos campeonatos universitarios en Estados Unidos. Su trayectoria le valió un lugar en el Hall of Fame de la Universidad de Northern Arizona y una final europea en Gotemburgo, donde fue séptima.

Desde su transición al trail en 2015, su palmarés incluye victorias en Transvulcania, Zegama-Aizkorri, Marathon du Mont-Blanc y Ultra Pirineu, entre otras. Con un ranking ITRA de 798 puntos, parte como una de las grandes favoritas al triunfo femenino en la Classic de la Transgrancanaria 2026.

Abel Carretero, experiencia y ambición para los 126 kilómetros

El catalán Abel Carretero (1991) vuelve a Gran Canaria con una motivación clara. Tras abandonar en la pasada edición debido a la dureza del recorrido, el corredor del equipo OTSO afronta la Classic con mayor madurez y conocimiento del terreno.

La 27ª edición de The North Face Transgrancanaria sigue sumando nombres / @matíasnovo

Carretero ya sabe lo que es rendir a gran nivel en la isla. En 2024 fue cuarto en la Classic, quedándose a las puertas del podio, y en 2019 subió al cajón en la distancia de Media Maratón. Su regreso llega respaldado por un excelente estado de forma.

Un palmarés que lo sitúa entre los aspirantes

El corredor catalán cerró la última temporada con la victoria en el Trail Zoquetes 36K por tercer año consecutivo y un segundo puesto en la Everest Trail Race de Nepal. A ello se suman podios en pruebas de referencia como Ultra Pirineu 100K, Penyagolosa Trails (MiM) y Swiss Canyon Trail.

Con un ranking ITRA de 891 puntos, Carretero se perfila como uno de los principales candidatos a luchar por los puestos de honor en Maspalomas.

Un cartel internacional de primer nivel

La presencia de Ida Nilsson y Abel Carretero se suma a un elenco de atletas ya confirmados para la Classic, entre los que figuran Hayden Hawks, Eleanor Davis, Henriette Albon, Jonathan Albon, Tom Evans, Josh Wade, Katharina Hartmuth, Maite Maiora y Martin Kern, consolidando una de las ediciones más competitivas de la historia.

The North Face Transgrancanaria, organizada por Arista Eventos, cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, varios ayuntamientos de la isla y el respaldo de marcas e instituciones que refuerzan su proyección como una de las grandes citas del trail running internacional.