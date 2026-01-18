El Lanzarote tropieza ante otro rival directo

Segundo revés seguido en una semana para el Lanzarote ante rivales directos por el ascenso en el grupo canario de Tercera RFEF. Si los de Ángel López caían el miércoles en el feudo del San Fernando por 2-0, en partido aplazado, ayer hacía lo propio, por el mismo resultado, en su visita al Tenerife C, que se coloca como líder provisional a expensas de lo que haga hoy el Atlético Paso en casa frente al Tamaraceite.

Tras una primera mitad escasa de ocasiones, el filial del Tete salió más enchufado en la reanudación y gracias a los goles consecutivos de Josimar y Edu se llevó el triunfo contra un cuadro rojillo que reaccionó tarde.

El balón no tuvo dueño durante unos compases iniciales sin llegadas a las áreas. Pasado el primer cuarto de hora, los lanzaroteños se adueñaron de la posesión y crearon peligro a través de las bandas; sin embargo, la primera clara la tuvo el filial en el ecuador del primer tiempo tras un balón filtrado de Noda que dejó solo en posición de mano a mano a Manu Montero, quien se topó con la intervención de mérito del meta Ruymán.

A partir de entonces, el Tenerife C neutralizó la situación sobre el campo y Manu Montero volvió a rozar el gol al rematar ligeramente desviado un servicio de Edu desde la izquierda. En la réplica al filo del descanso, Yeray Tavío probó fortuna con un zurdazo desde la frontal que atrapó por bajo Omar, manteniendo el 0-0 al descanso.

La segunda mitad arrancó con ligero dominio por parte del Tenerife C, que jugó más en campo contrario. Así, a los diez minutos de la reanudación, Noda sacó una falta lateral desde la derecha que cabeceó Chris en el segundo palo, dejando el gol en bandeja a Josimar, quién solo tuvo que empujar a la red.

El gol dejó tocado al Lanzarote, que quedó a merced de su rival y pudo encajar el segundo tanto tras un testarazo alto de Josimar y un posterior tiro raso de Edu que blocó Ruymán. Después de varios acercamientos, llegó el 2-0 pasada la hora de juego tras una contra culminada por Edu a pase de Manu Montero.

Ángel López realizó un triple cambio buscando a la desesperada cambiar la situación, teniendo los suyos así más presencia en campo rival. Pablo y Javi Martín probaron fortuna desde la frontal, pero el primero no encontró portería por poco y el segundo encontró la respuesta del portero. Con el combinado rojillo volcado y los blanquiazules buscando la sentencia a la contra acabó el partido, sin nuevas ocasiones.