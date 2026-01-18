Sexto entorchado de la Copa del Rey de hockey línea para un Molina Sport sufridor

El Molina Sport conquistó su sexto entorchado copero de hockey línea. Sobre la pista de Canterac, feudo de su eterno rival, el CPLV Caja Rural de Valladolid, levantaba su sexta Copa del Rey en siete años al vencer en la final al Rubí Cent Patins por 1-0, gracias al solitario tanto de su entrenador-jugador Kevin Mooney a pase de un campeón del mundo, Jan Andrysek. Los grancanarios sufrieron en su camino hacia el título. Se vieron obligados a remontar un 0-2 en cuartos ante el Metropolitano de Bilbao, al que terminaron ganando por 5-3; en semifinales necesitaban de una prórroga para apear al anfitrión (3-2); y en el duelo decisivo también pasaron apuros ante un cuadro catalán que evitaba la primera final canaria de la historia, al cargarse en semis contra pronóstico al Guanches de Tenerife.

A pesar de no poder contar en el torneo del KO con el pichichi de las tres últimas ligas, Chuck Baldwin, Kevin Mooney volvió a dar un paso al frente, como lo ha hecho en la Liga Élite en la que lidera el apartado de los máximos goleadores. Amén de sentenciar el duelo por el título, también anotaba el gol en la prórroga frente a los pucelanos.

Un partido para estrategas

La gran final arrancaba con el Molina Sport y el Rubí valientes buscando la portería rival, encontrándose con la respuesta acertada de los dos guardametas, Arnau Díaz en la portería del Rubí y Javi Tordera en la isleña.

Los amarillos no tardaban en inaugurar el marcador tras recoger Kevin Mooney un pase medido entre líneas de Yan Andrysek que el entrenador-jugador amarillo colocaba con un disparo a media altura en la red rival, aprovechando la falta de visibilidad de Arnau Diaz (1-0).

El Molina Sport, bien plantado sobre la pista, controlaba el escenario y su meta Javi Tordera bajaba la persiana en cada intento de aproximación de un equipo catalán que se mantenía fiel a su plan inicial de partido.

La necesidad obligaba al Rubí a volcarse en ataque en busca del gol del empate, mientras los amarillos buscaban aumentar las diferencias a la contra, intentando mantener el disco lo más lejos posible de su portería hasta el descanso.

Renuncia desesperada al portero

En la segunda parte, el Molina supo contrarrestar los intentos de igualada de los catalanes, tirando de oficio y de cabeza para amortizar al máximo el tanto de Kevin Mooney. A 33 segundos para el final, los catalanes renunciaban a su portero para aprovechar un power play que le daba una superioridad de cinco contra tres a la desesperada para intentar forzar una prórroga. La buena defensa de los insulares lo evitaba para amarrar el sexto entorchado de Copa.