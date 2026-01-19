El campeón olímpico y mundial de ciclismo, Filippo Ganna, fija durante esta semana su base de entrenamiento en Anfi

Si en noviembre del año pasado fue Tadej Pogacar el ciclista que eligió el sur de Gran Canaria para hacer su post temporada ciclista, en este inicio de año le toca el turno a otra leyenda en activo de la bicicleta, Filippo Ganna, oro olímpico en Tokio en persecución por equipos, siete veces campeón del mundo (peresecución individual y por equipos), tres veces campeón de Europa (persecución individual y por equipos), dos veces campeón del mundo de contrarreloj, plata olímpica en contrarreloj , oro europeo en contrarreloj por relevos mixtos; además ostenta desde 2022 el récord de la hora que logró en Suiza, es plusmarquista mundial en persecución por equipos y se le concedió la Orden al Mérito Deportivo de la República de Italia y la Medalla de Oro del Comité Olímpico Italiano.

Entrenar en el paraíso del ciclismo

"Anfi y Gran Canaria juegan un papel fundamental en mi preparación, ya que es uno de los grandes paraísos para el ciclismo, especialmente en invierno, cuando en gran parte de Europa el frío limita el entrenamiento", sostiene el italiano desde las instalaciones de Anfi.

El clima, las carreteras y el entorno permiten entrenar con calidad y recuperarse mejor. "Estamos en un destino de lujo para los profesionales", sentencia. Por todo ello, Ganna defiende que Gran Canaria se "merece una Vuelta a España, no sólo por sus condiciones técnicas, sino por su valor como escenario excepcional para el ciclismo de alto nivel".

El velocista quiere seguir subido a la bicicleta sine die y trabaja para estar en las dos próximas olimpiadas: "Espero seguir compitiendo todavía algunos años más. Mi sueño sería llegar a los Juegos Olímpicos de Brisbane (Australia)".

Un objetivo ambicioso

De momento, su objetivo es correrlo todo este año, ganarlo todo y ser protagonista durante toda la temporada. Para ello, ha fijado como base de entrenamiento las instalaciones de Anfi Sports Academy en Gran Canaria.

El ciclista italiano afronta el año con una ambición clara, estar presente en cada gran cita y luchar siempre por la victoria. Con un calendario exigente por delante, Ganna se marca como meta mantener la regularidad y la competitividad desde las primeras clásicas hasta las grandes vueltas, con especial atención a pruebas como la Milán-San Remo, donde tras haber subido al podio quiere dar un paso más e intentar mejorar ese segundo puesto, además de las clásicas, el Giro de Italia y el Tour de Francia. "Esta temporada voy a luchar por ser primero" como hizo con la victoria de etapa en la Vuelta.

Para sostener ese nivel durante todo el año, Ganna insiste en que "la diferencia no está solo en las piernas, sino en la cabeza. El equilibrio emocional y la fortaleza mental son claves para gestionar la presión, el cansancio y los momentos difíciles de la temporada", explica el corredor. Encontrar espacios para combinar entrenamiento, recuperación y relajación forma parte esencial de su preparación, ya que una mente fuerte le permite competir con continuidad y evitar altibajos a lo largo del calendario.