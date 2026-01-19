Definidos los cruces de la Copa de España de balonmano que se disputa en Telde

La Copa de España de balonmano, que por primera vez se celebrará en Gran Canaria y que reunirá a los cuatro mejores equipos de la Liga Asobal los días 7 y 8 de febrero en el Pabellón Rita Hernández de Telde, ya tiene emparejamientos. El sorteo, celebrado en el Patio del Cabildo de Gran Canaria y retransmitido a nivel nacional, deparó las siguientes semifinales para el sábado 7 de febrero: Dicorpebal Logroño La Rioja frente a Recoletas Atlético Valladolid y Barça frente a Irudek Bidasoa Irún. La gran final se disputará el domingo 8 de febrero.

De forma paralela, el Pabellón Antonio Moreno acogerá la Minicopa, cuyas semifinales se disputarán también el sábado. El Irudek Bidasoa Irún se enfrentará al Recoletas Atlético Valladolid a las 10.00 horas, mientras que el Barça jugará ante el Logroño La Rioja a las 12.00 horas. La final se celebrará el domingo, a las 12.30 horas.

Las entradas a la venta esta semana

Las entradas para la Copa de España de Balonmano se pondrán a la venta esta misma semana, con la posibilidad de adquirir un abono para todo el torneo por un precio de 20 euros. Todos los encuentros serán retransmitidos por Televisión Española.