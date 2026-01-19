Filippo Ganna, seis veces campeón del mundo de ciclismo, elige el sur de Gran Canaria como base de su entrenamiento

El ciclista italiano Filippo Ganna, corredor del equipo INEOS Grenadiers, ha decidido establecer su base de entrenamiento en Anfi, en el sur de Gran Canaria, con el objetivo de preparar a fondo una temporada en la que aspira a competir al máximo nivel en todas las grandes citas del calendario internacional.

El seis veces campeón del mundo y campeón olímpico considera que la Isla ofrece unas condiciones difíciles de igualar en otros puntos de Europa, especialmente durante los meses de invierno.

Gran Canaria, enclave estratégico para el entrenamiento invernal

Ganna ha fijado su centro de operaciones en las instalaciones de Anfi Sports Academy, desde donde desarrolla buena parte de su preparación física. El corredor destaca que el clima estable, la variedad de carreteras y el entorno natural permiten mantener una alta calidad de entrenamiento durante todo el año, algo clave para un ciclista profesional con un calendario tan exigente.

En este sentido, subraya que Gran Canaria se ha consolidado como uno de los destinos más valorados por el pelotón internacional cuando las bajas temperaturas limitan la actividad en buena parte del continente europeo. La posibilidad de entrenar al aire libre, encadenar jornadas de trabajo intenso y facilitar una correcta recuperación son factores determinantes en su elección.

Un referente mundial del ciclismo moderno

El palmarés de Filippo Ganna avala su condición de figura destacada del ciclismo actual. Con seis títulos mundiales y una medalla de oro olímpica, el italiano se ha convertido en uno de los corredores más completos del pelotón, con especial protagonismo tanto en pruebas contrarreloj como en etapas de perfil llano y clásicas.

Desde Gran Canaria, el ciclista prepara una temporada en la que su objetivo es claro: competir en todas las grandes carreras y luchar por la victoria. Entre sus retos figuran las principales clásicas del calendario, las grandes vueltas y pruebas de referencia como la Milán-San Remo, donde ya ha subido al podio y aspira a mejorar resultados.

Aspiraciones deportivas a corto y largo plazo

Además de los objetivos inmediatos, Ganna mantiene la mirada puesta en el futuro. El corredor italiano ha expresado su intención de prolongar su carrera deportiva y seguir compitiendo al máximo nivel durante los próximos años. Entre sus metas a largo plazo se encuentra la posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, un reto que requiere constancia, planificación y una preparación física y mental muy cuidada.

Para sostener ese nivel competitivo durante toda la temporada, el ciclista insiste en la importancia de la fortaleza mental y el equilibrio emocional. Según explica, el rendimiento no depende únicamente del estado físico, sino también de la capacidad para gestionar la presión, el cansancio y los momentos más exigentes del calendario.

Gran Canaria y su potencial para el ciclismo profesional

La elección de Ganna refuerza el posicionamiento de Gran Canaria como destino de referencia para el ciclismo de alto nivel, tanto profesional como amateur. El corredor italiano llega incluso a considerar que la Isla reúne méritos suficientes para acoger etapas de grandes competiciones, como La Vuelta a España, no solo por sus características técnicas, sino también por su valor paisajístico y organizativo.

El auge del ciclismo en Canarias se apoya en una red de carreteras variadas, un clima privilegiado y una creciente apuesta institucional por el deporte. Iniciativas públicas y privadas han contribuido a que las Islas sean un lugar habitual de concentración para equipos internacionales durante la pretemporada.

La presencia de figuras como Filippo Ganna consolida a Gran Canaria como un escenario habitual del ciclismo de élite y refuerza su proyección internacional ligada al deporte y al entrenamiento de alto rendimiento.