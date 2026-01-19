Héctor y Ale Gemelo sellan unas entretenidas tablas

El Villa Santa Brígida y Panadería Pulido, igualaron (1-1) en un derbi grancanario de las Medianías vistoso con multitud de ocasiones en ambos lados del terreno de juego. Héctor adelantó a los satauteños en el ecuador de una primera mitad intensa por parte de los dos conjuntos; por su parte, el San Mateo, que suma cinco jornadas sin conocer la derrota y figura en la tercera posición en la clasificación del grupo canario de Tercera RFEF, se estiraba en la segunda mitad y Ale Gemelo restableció el empate en el marcador de Los Olivos en el minuto 74 de partido.

El duelo arrancó con un ritmo alto. Locales y visitantes ejercieron un juego directo y generaron un buen número de llegadas claras. La primera la tuvo Gabri Almeida para el San Mateo al internarse por la izquierda y disparar al lateral de la red. En la réplica, Óliver se sacó un zurdazo desde fuera del área que el meta Gárate atrapó con complicaciones. Seguidamente, Gabri Almeida volvió a rozar el gol para los visitantes con un tiro raso desde la frontal desviado por Jonay.

Las ocasiones siguieron sucediéndose en ambas áreas, hasta que en el minuto 20 Héctor envió un trallazo lejano a la escuadra del marco visitante. A raíz del 1-0, el Villa Santa Brígida se mostró ligeramente superior, y tras un robo en campo contrario, Pablo vio a Gárate adelantado y trató de sorprenderle desde lejos, pero el portero del Panadería Pulido respondió con una intervención de mérito para evitar una diferencia más abultada al descanso.

El San Mateo estiró sus líneas en la reanudación del choque y dispuso de más aproximaciones al área local durante los compases iniciales del segundo tiempo. Pese a ello, la oportunidad más clara la tuvo Kai para los locales al recibir un pase entre líneas y driblar al portero en el mano a mano, aunque un defensor llegó en el último instante para evitar el remate a puerta vacía.

En un contragolpe, en el minuto 74 y después de varias llegadas de peligro, Sullivan recorrió el carril diestro y al llegar a la línea de fondo colocó un pase atrás que Ale Gemelo remató a la red. Con el 1-1 en el marcador, el ritmo decayó y ningún equipo quiso asumir riesgos, esperando el fallo del rival para llevarse el triunfo en alguna acción aislada que nunca llegó. Con este resultado, el Villa está noveno en la tabla a tres puntos de la promoción. El San Mateo es tercero a siete del Paso y Tenerife B. n