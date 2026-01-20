España empieza con buen pie el mundial sub-21 de ILCA en Lanzarote

El Campeonato del Mundo sub-21 de la clase ILCA ya navega en aguas de Lanzarote. La cita internacional, que reúne a jóvenes promesas de la vela ligera de todo el planeta, comenzó este lunes en Marina Rubicón, al sur de la isla (Playa Blanca, municipio de Yaiza), con una jornada marcada por la dureza de las condiciones meteorológicas y un alto nivel competitivo desde las primeras mangas.

El estreno del Mundial dejó sensaciones positivas para la vela española, que logró situar a varios de sus representantes en los puestos de cabeza tanto en la categoría masculina ILCA 7 como en la femenina ILCA 6. El viento, intenso y cambiante, fue uno de los grandes protagonistas del día y obligó a los regatistas a desplegar todo su repertorio técnico y táctico desde el primer momento.

Un inicio exigente en el campo de regatas de Marina Rubicón

La primera jornada del campeonato se desarrolló bajo condiciones duras y muy variables, con un viento de tierra que osciló entre los 18 y 20 nudos, alcanzando puntas superiores a los 20 nudos con la llegada de chubascos. Estas circunstancias provocaron importantes roleos y rachas que complicaron la lectura del campo de regatas, además de varias volcadas a lo largo del día.

Pese a ello, el comité de regatas pudo cumplir con el programa previsto y completar dos mangas en ambas clases. Los ILCA 7 navegaron divididos en dos grupos debido al elevado número de participantes, mientras que la flota femenina de ILCA 6 compitió en una única flota, siguiendo un recorrido trapezoidal.

Flota de ILCA 6 regateando hoy frente Lanzarote / La Provincia

Las pruebas comenzaron pasado el mediodía, una vez que las condiciones se estabilizaron lo suficiente para garantizar la seguridad de la flota. El resultado fueron mangas rápidas, exigentes y muy físicas, en las que la constancia y la capacidad de adaptación marcaron la diferencia.

ILCA 7: liderazgo compartido y protagonismo español

La categoría masculina ILCA 7 arrancó con una flota de 96 regatistas procedentes de 33 países, lo que da una idea del alto nivel y la diversidad del campeonato. Tras las dos primeras mangas, el liderato provisional es compartido por el danés Mark Hestbaek y el español Karol Krupski, ambos con dos puntos en su casillero tras firmar resultados prácticamente idénticos.

Krupski, regatista del Club de Vela Puerto Andratx e integrante del equipo preolímpico de la Real Federación Española de Vela (RFEV), protagonizó un arranque muy sólido, demostrando solvencia en condiciones de viento fuerte, un aspecto clave en este tipo de campeonatos.

El español Karol Kupski, hoy en aguas de Lanzarote / La Provincia

Por detrás de los colíderes se sitúa el italiano Antonio Pascali, tercero en la general provisional, seguido del polaco Filip Olszewski, en una clasificación muy apretada tras el primer día.

Buen arranque colectivo del equipo nacional masculino

Más allá del liderato de Krupski, la jornada fue especialmente positiva para el equipo español de ILCA 7, que colocó a varios de sus representantes en posiciones destacadas. Fernando Abella, del CAR Infanta Cristina, cerró el día en la quinta posición provisional, mientras que Daniel Giménez, también del CV Puerto Andratx, ocupa la séptima plaza.

Estos resultados confirman el buen estado de forma del conjunto nacional y refuerzan las opciones de España de mantenerse en la lucha por los puestos de honor a lo largo de un campeonato que se prolongará durante seis días y que exigirá regularidad y resistencia.

El propio Hestbaek, colíder junto al español, subrayó tras la jornada la importancia de mantener la calma: un Mundial largo, con muchas pruebas por delante, en el que cada punto cuenta y donde un mal día puede alterar por completo la clasificación.

ILCA 6: igualdad máxima y una española en el grupo de cabeza

En la flota femenina de ILCA 6, la competición se presenta igual de abierta. Tras las dos primeras mangas, el liderato provisional es para la italiana Ginevra Caracciolo, que sumó un primero y un segundo puesto para un total de tres puntos. La siguen la ucraniana Alina Shapovalova y la griega Hermione Ghicas, actual campeona del mundo juvenil, lo que da una idea del nivel de las aspirantes al título.

La mejor española tras la primera jornada es Marga Perelló, del Real Club Náutico de Palma, que ocupa una meritoria cuarta posición. La regatista balear firmó un inicio muy consistente, manteniéndose siempre en el grupo delantero y demostrando comodidad en condiciones de viento fuerte.

Flota de ILCA 6 regateando hoy con Lanzarote al fondo / La Provincia

Presencia destacada del equipo español femenino

El balance del equipo nacional femenino también es positivo. Irene de Tomás, del Real Club Náutico de Valencia y actual campeona del mundo juvenil, finalizó el día en sexta posición, muy cerca de los puestos de podio. Adriana Castro, del Real Club Náutico de Torrevieja, es undécima, mientras que María Gornés, también del RCNP, se sitúa en la decimoquinta plaza.

Estos resultados reflejan la solidez del bloque español y su capacidad para competir de tú a tú con algunas de las mejores regatistas jóvenes del panorama internacional.

El viento, factor decisivo en el primer día

Tanto en ILCA 7 como en ILCA 6, el viento fue el elemento que condicionó el desarrollo de las pruebas. Las nubes y los chubascos generaron importantes subidas de intensidad y cambios de dirección que obligaron a las regatistas y regatistas a extremar la concentración.

La propia líder provisional en ILCA 6 destacó la dificultad de interpretar el campo de regatas, mientras que desde la flota española se subrayó la importancia de sentirse cómodo en este tipo de condiciones, habituales en aguas canarias durante el invierno.

Lanzarote, y en particular el área de Marina Rubicón, es conocida internacionalmente por ofrecer escenarios ideales para la vela de alto nivel, con viento estable, temperaturas suaves y una logística bien preparada para eventos de gran formato. No es casualidad que la isla acoja campeonatos internacionales de forma recurrente, en línea con su apuesta por el deporte náutico como elemento de desarrollo económico y turístico.

Un Mundial que acaba de empezar

La competición continuó este martes a partir de las 12:00 horas, una vez finalizada la reunión diaria de regatistas y entrenadores. El programa prevé nuevas mangas en ambas clases, siempre supeditadas a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Con solo un día disputado, las clasificaciones están aún muy abiertas. La regularidad, la gestión del riesgo y la capacidad para adaptarse a un campo de regatas cambiante serán claves en las próximas jornadas.

Organización y contexto del campeonato

El evento lo organiza Marina Rubicón y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote a través del Servicio Insular de Deportes, SPEL-Turismo Lanzarote a través de su producto turístico deportivo "Lanzarote Sports Destination", los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Yaiza y Turismo de Islas Canarias; con la colaboración, entre otros, de la Federación Canaria de Vela, DinghyCoach y las federaciones de Vela Latina.

Este tipo de eventos refuerzan la proyección internacional de Canarias como destino para la práctica y la competición deportiva, especialmente en disciplinas vinculadas al mar.