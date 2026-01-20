El Heidelberg y Olímpico, a por la Copa de la Reina de voleibol, en Tenerife

Gran Canaria quiere recuperar su corona. El Heidelberg Volkswagen, subcampeón el curso pasado en Menorca tras caer en la final ante el anfitrión, el Avarca de Menorca (3-1) y el Emalsa Gran Canaria, campeón por primera y única vez del torneo del KO en la edición de Dos Hermanas (Sevilla) en 2024, en la que las amarillas derrotaron en la gran final a las menorquinas (1-3).

Las colegialas buscan su primera Copa de la Reina con el aval que les da su reciente triunfo en la Supercopa de España y la conquista del título liguero el curso pasado. Su primera piedra de toque en el camino no será nada fácil, el Melilla del grancanario Alberto Rodríguez, que pondrá a prueba al líder este viernes en el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife (17.00 horas).

El Heidelberg viene precisamente de vencer por la vía rápida en el Miguel Solaesa a las gladiadoras azules, que llegan a la cita como quintas clasificadas y con ganas de resarcirse de su tropiezo liguero. La paternidad de Santi Guerra, entrenador de las grancanarias, no le permitirá tampoco en esta ocasión sentarse en el banquillo de su equipo en el torneo del KO, al igual que sucediera en la pasada Supercopa, recogiendo el testigo su asistente, Gabriel Navarro.

Lola Hernández: "Estamos en el punto de mira porque es el único título nacional que nos falta"

Para Lola Hernández las colegialas llegan a la cita copera "en una dinámica súper positiva, con los objetivos que nos habíamos marcado muy claros y ahora que es cuando se disputan los títulos es importante estar en la mejor dinámica posible".

En cuanto a la espinita clavada con la Copa después de perder el año pasado, la capitana de las colegialas reconoce que "el año pasado varias jugadoras no teníamos esa experiencia de haber jugado anteriormente una Copa de la Reina y la verdad es que es muy intensa". "Este año intentaremos sacarnos esa espinita conquistando el título, aunque sabemos que será muy complicado, pero hay que ir partido a partido y el resto viene solo", admite.

La central grancanaria espera un partido de cuartos ante el Melilla "totalmente diferente al de la última jornada de liga, porque el ambiente va a ser distinto, al igual que los objetivos, nos jugamos todo a un partido y eso hará que los dos equipos nos vamos a dejar todo para poder pasar a la semifinal y por eso es muy importante que nos centremos en nuestro juego, sacar nuestra mejor versión y así podremos conseguir la victoria". Del rival destaca que es "un equipo muy completo, aguerrido, nunca deja caer el balón, ya lo demostró ante nosotras en el último partido, que a pesar de ganar 3-0 nos plantearon un partido que para nosotras no fue nada fácil, seguramente Alberto Rodríguez planteará en el partido algunos cambios para poder ganarnos, pero nosotras más que pensar en lo que van a plantear ellas tenemos que pensar en lo que vamos a hacer nosotras y nunca perder la actitud vaya como vaya el partido en cada momento, hay que darlo todo en cada set".

En su opinión, la ausencia de Santi Guerra de forma presencial en esta cita "no significa que no esté en nuestro día a día, la dinámica de trabajo no ha cambiado, al fin y al cabo el staff técnico lleva junto mucho tiempo, él sigue estando con nosotras en los entrenamientos y Gabriel también está haciéndolo muy bien".

La capitana de las colegialas admite que ha pensado en una hipotética semifinal grancanaria ante el Olímpico: "Ellas también están en muy buena dinámica, tienen las cosas muy claras y también quieren ganar la Copa, va a ser un rival directo y muy complicado en el caso de que nos tengamos que enfrentar. Sería un derbi muy emocionante, además al celebrarse en Santa Cruz va a hacer que venga mucha afición de Gran Canaria, espero que esté repleto el pabellón y que haya un buem ambiente, porque es cuando mejor jugamos".

Lola considera que el encuentro del Olímpico ante el Sant Cugat va a ser diferente al visto en la Liga Iberdrola, porque "el punto que estaban ambos equipos en ese momento es diferente al actual, igual que el resto de los equipos que estamos en la Copa, por eso los cruces van a ser todos muy complicados y emocionantes".

En cuanto a los posibles favoritos al título, la colegial reconoce que "nunca suelo crear expectativas, evidentemente pienso que nosotras estamos en el punto de mira porque es el título nacional que nos falta por conseguir, es nuestra segunda participación, vamos líderes, pero también es cierto que Menorca es otro de los claros favoritos porque también llevan una temporada muy buena y aunque hayan perdido los dos últimos partidos, se va a ver a un equipo muy diferente en la Copa; además el Olímpico también llega muy bien y podría dar una sorpresa".

Laura Suárez: "Estamos enfocadas en volver a ganar el título"

Por su parte, el Emalsa Gran Canaria, juega con la ventaja de conocer la ruta hasta el título. En su primer cruce de cuartos le toca verse las caras con el Sant Cugat, el viernes a las 20.00 horas, un rival que ya sabe lo que es derrotar a las grancanarias esta temporada, tras imponerse en casa por 3-1.

La central cubana, Laura Suárez, es una de las pocas privilegiadas en la plantilla del Olímpico que sabe lo que es ganar una Copa de la Reina. Para ella el equipo llega al torneo del KO "con muchas ganas, llevamos dos semanas ganando y es algo que nos favorece, además estamos totalmente enfocadas en poder conseguir el título". En esa evolución del equipo a lo largo de la temporada en el que han ido de menos a más, estima que "la liga es muy larga y teníamos confianza en nosotras mismas, porque sabíamos que podíamos salir adelante con nuestro trabajo diario y es ahora cuando se está empezando a ver el fruto".

El buen momento del equipo dirigido por Juan Diego García se deja ver también en la Challenge Cup, con su primera clasificación para unos cuartos europeos en toda su historia, que en su opinión les ha ayudado a "coger un poco más de ritmo al poder jugar dos partidos importantes cada semana y hacer historia nos ha ayudado mucho". De su técnico dice que "es un entrenador al que le gusta mucho el ritmo, siempre nos obliga a pensar, a estar concentradas en el punto a punto, nos ayuda a focalizarnos en los partidos y en los entrenamientos".

De su primer rival, el Sant Cugat, la cubana destaca que "es un equipo muy fuerte, en la primera vuelta nos ganó y creo que tenemos que centrarnos en mejorar los aspectos que no nos funcionaron en ese partido y estar centradas en saber que la Copa son tres finales y ese partido tenemos que ganarlo para seguir adelante". Admite que "es importante estar concentrada solo en ese primer partido y saber que lo ganas o lo pierdes todo en ese partido".

A pesar de no estar el Haris en la competición, la cercanía de Gran Canaria considera que "es muy bueno para nosotras porque seguro que tendremos a nuestra afición apoyándonos".

Descartada la posibilidad de una final grancanaria, sí que podrían verse las caras en la semifinal del sábado, para ello el Heidelberg debería de imponerse al Melilla, un cruce que para Laura Suárez "no hay un equipo favorito, va a ser una eliminatoria muy bonita".

En cuanto a la reciente incorporación de Ajack Malual a la posición de opuesta, reconoce que "nos está viniendo muy bien, porque es una jugadora muy rápida, aporta mucho en defensa, siempre tiene muchas ganas de aprender y se ha acoplado muy bien al equipo".