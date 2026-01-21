Antonio Morales: “Es un hecho histórico que la Copa de la Reina se celebre por primera vez fuera de la Península”

El Estadio de Gran Canaria será la sede de la final de la Copa de SM la Reina Iberdrola, que se disputará el próximo 16 de mayo de 2026, tras el acuerdo alcanzado entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes (IID), con la colaboración de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

El anuncio tuvo lugar durante el acto de presentación celebrado en el Recinto Ferial IFEMA Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), con la participación de Rafael Louzán, presidente de la RFEF; Antonio Morales, presidente del Cabildo; Aridany Romero, consejero de Deportes; y representantes del fútbol femenino canario, como la jugadora Raquel Peña Rodríguez, ‘Pisco’.

“Para Gran Canaria, el deporte juega un papel fundamental y es uno de los ejes estructurales sobre los que se sustenta la acción del Gobierno”, indicó Morales, quien añadió que “el deporte es salud, cohesión social y proyección de la isla”. En la misma línea, destacó que “es un hecho histórico que la Copa de la Reina se celebre por primera vez fuera de la Península”.

Morales puso en valor las bondades de Gran Canaria, subrayando que “contamos con infraestructuras, seguridad logística y capacidad humana para afrontar grandes retos como el Mundial de Rallies, la Copa del Mundo de Fútbol 2030 o el Mundial de Windsurf”.

Asimismo, el presidente del Cabildo puntualizó que, de esta manera, “avanzamos en políticas de igualdad, integración social y visibilización del deporte femenino”.

Por su parte, Aridany Romero aseguró que se trata de un “nuevo hito para la isla, que sigue atrayendo eventos deportivos de alto nivel, en especial del fútbol femenino”, y remarcó que el crecimiento de esta disciplina permite “situar la igualdad en el centro del deporte en la isla”.

El máximo responsable del IID afirmó que “vamos a hacer todo lo posible para llenar las 33.000 butacas del Estadio de Gran Canaria, nuestra joya deportiva en instalaciones”.

La final se celebrará en el marco de una competición que actualmente está en cuartos de final, previstos para los días 4 y 5 de febrero, con clubes como el FC Barcelona (11 títulos), Atlético de Madrid, Real Sociedad, Real Madrid, Athletic Club, y el Club Deportivo Tenerife, único representante canario.

Precisamente, la capitana del CD Tenerife, Raquel Peña, se mostró ilusionada y señaló que “para nosotras es un momento histórico, porque Gran Canaria es mi isla”. Añadió que “ojalá el equipo llegue a la final y podamos compartirlo con nuestra afición y familias”.

El Estadio de Gran Canaria, inaugurado el 8 de mayo de 2003 y reformado en 2014, tiene capacidad para más de 32.000 espectadores, y ha sido sede de partidos oficiales y amistosos de la Selección Española, así como de competiciones internacionales.

El recinto se encuentra en proceso de modernización y ampliación, con vistas al Campeonato del Mundo de Fútbol 2030, que elevará su aforo a más de 44.000 localidades y mejorará sus instalaciones según estándares internacionales.

La designación del estadio como sede de la Copa de SM la Reina Iberdrola responde al objetivo del Cabildo de Gran Canaria y del Instituto Insular de Deportes de impulsar el deporte femenino, atraer grandes eventos deportivos y promover la Isla como destino deportivo de primer nivel.