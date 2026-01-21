ExpoDeca vuelve a Gran Canaria en la tercera edición y cambia Infecar por la Plaza de la Música

ExpoDeca celebrará su tercera edición del 12 al 15 de noviembre de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad a la que regresa tras su exitoso paso por Santa Cruz de Tenerife en 2025. El anuncio se realizó este miércoles en Madrid, durante su presentación en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), una de las citas más relevantes del calendario turístico mundial, en un acto celebrado en el espacio dedicado a las Islas Canarias.

La presentación estuvo encabezada por el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, quien estuvo acompañado por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; por el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso; y por deportistas canarios como el subcampeón olímpico Ray Zapata o la regatista María Cantero, entre otros representantes del ecosistema deportivo del archipiélago.

La feria, promovida por el área que dirige Poli Suárez y que volverá a contar con la organización de Infecar Feria de Gran Canaria tras su éxito en la edición inaugural, se celebrará por primera vez en la Plaza de la Música de la capital grancanaria, un espacio estratégico situado junto a la playa de Las Canteras y el Auditorio Alfredo Kraus, que permitirá integrar ExpoDeca en un entorno urbano abierto, accesible y de gran valor simbólico para la ciudad.

Durante el acto, Poli Suárez mostró su ambición por convertir “ExpoDeca en el FITUR del deporte”. Un objetivo que se sustenta en los datos, ya que la feria “ha pasado, en apenas dos ediciones, de ser una iniciativa novedosa a consolidarse como el mayor punto de encuentro del deporte en Canarias”, y, aprovechando la ocasión, queremos que se convierta en el ‘FITUR’ del deporte a nivel nacional e internacional”.

Suárez subrayó que su regreso a Las Palmas de Gran Canaria “responde a una apuesta clara por seguir fortaleciendo un proyecto que ya ha demostrado su capacidad de convocatoria, su impacto social y su contribución al posicionamiento del deporte como un sector estratégico para las islas”.

El consejero añadió que “ExpoDeca no es solo una feria, sino un espacio de encuentro que conecta a instituciones, federaciones, clubes, empresas, profesionales del sector y ciudadanía”, y señaló que “esta tercera edición nace con el objetivo de superar los 25.000 visitantes, y reforzar su papel como escaparate del potencial deportivo, económico y social de Canarias”.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Darias señaló que “desde la corporación creemos firmemente en el deporte como motor de salud y cohesión social. Por eso, apoyamos iniciativas como esta impulsada por la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias, que acercan la práctica deportiva a la gente y fomentan hábitos de vida saludables”.

“Nuestra ciudad reúne condiciones excepcionales para el deporte: un clima privilegiado, espacios urbanos abiertos, una costa única y una ciudadanía cada vez más comprometida con la actividad física. Eventos como ExpoDeca refuerzan este posicionamiento y proyectan a Las Palmas de Gran Canaria como una ciudad activa, dinámica y abierta”, añadió Darias.

Por último, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que este tipo de iniciativas “permiten que el Cabildo colabore con otras administraciones, federaciones, empresas del sector o colegios profesionales, que van de la mano de las inversiones en materia de instalaciones deportivas que nos permiten albergar grandes competiciones deportivas”.

Morales apuntó además que “desde el Cabildo ponemos en marcha proyectos que potencian el deporte base y la actividad física para todas las edades, gracias a las sinergias con federaciones o colegios profesionales, pero también colaboramos con grandes empresas del sector, especializadas en eventos deportivos de primer nivel, como el Rally Islas Canarias, la Transgrancanaria o la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria”.

Enclave emblemático

La elección de la Plaza de la Música como sede de la edición 2026 permitirá dar un nuevo impulso al carácter participativo del evento, integrándola en uno de los principales espacios culturales y de ocio de la capital grancanaria. Este enclave, situado junto al litoral y en conexión directa con la playa de Las Canteras y el Auditorio Alfredo Kraus, refuerza la vocación urbana de ExpoDeca.

La localización facilitará, además, la convivencia de actividades deportivas, divulgativas y profesionales en un entorno privilegiado, contribuyendo a enriquecer la experiencia tanto de participantes como de visitantes.

Desde su nacimiento en 2024, ExpoDeca ha mostrado una evolución constante. La primera edición, celebrada en Gran Canaria, reunió a más de 17.500 visitantes, mientras que la edición de 2025, celebrada en Tenerife, cerró con cerca de 25.000 asistentes y una notable repercusión mediática, consolidándose como el gran escaparate del deporte canario.

La página web, www.expodeca.es, ya está actualizada con la información que tendrá lugar el próximo mes de noviembre.

ExpoDeca refuerza así el papel del deporte en Canarias, que aporta cerca de 2.600 millones de euros a la economía del archipiélago, una cifra que representa el 4,45 % del PIB de las islas. Con eventos como ExpoDeca o acciones como la reducción al 3 % del IGIC a las empresas del sector, la Consejería reafirma su apuesta por el deporte como motor económico y saludable.