Fred. Olsen Express, una década impulsando Reventón El Paso

La Feria Internacional del Turismo (FITUR), en Madrid, vuelve a convertirse en el escenario de la renovación de la alianza entre Reventón El Paso y Fred. Olsen Express, vigente desde el año 2017. Una década de unión de la principal compañía marítima de Canarias con la prueba de trail running del municipio de El Paso, que ha servido para que la carrera haya dado un salto exponencial desde entonces. El próximo 28 de marzo, Reventón volverá a lucir con orgullo el apellido de la naviera líder de Canarias.

El flechazo de Reventón con Fred. Olsen Express surgió a raíz de La Subida a las Estrellas, la vertical nocturna que inaugura cada año el calendario competitivo de la carrera pasense. La empresa apostó por una incipiente modalidad que ya es una de las más atractivas del calendario de carreras de Reventón; dos años después, pasó a patrocinar la totalidad del evento.

Y así ha sido desde entonces, hasta nuestros días, y también lo será en 2026, lo que sin duda alguna es una buena noticia para todos los participantes de la prueba. Cabe recordar que, gracias a este acuerdo, los corredores que viajen en barco desde otros puntos de las Islas, podrán beneficiarse de la Tarifa Sport, que ofrece un descuento del 15 % para viajar junto a sus acompañantes.

Pero la alianza de Reventón El Paso y la compañía marítima líder de Canarias no se queda ahí. Nuevamente el acuerdo comercial que mantienen la prueba y Fred. Olsen Express redundará en ventajas para los participantes. Una vez más, aquellos que lo deseen, y con el objetivo de hacer más satisfactoria la experiencia de participar en el evento y viajar a La Isla Bonita, podrán recoger a bordo el dorsal.

Esta es la segunda gran noticia, tras colgarse el cartel de sold out en todas las modalidades que genera Reventón El Paso Fred. Olsen Express. Pero no serán las únicas. En pocas semanas se desvelarán todos los detalles del gran proyecto educativo que llevará a cabo Reventón en su próxima edición.

Una novedad que se desarrollará conjuntamente con los diferentes centros escolares del municipio y que permitirá transmitir los valores del deporte, el amor por la naturaleza y acercar el espíritu Reventón a los jóvenes con la intención final de hacerles sentir parte de dicho evento.