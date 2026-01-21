Hannes Namberger y Stephanie Case, dos nuevas estrellas para la Classic de The North Face Transgrancanaria 2026

The North Face Transgrancanaria sigue sumando quilates a su plantel de élite para la edición de 2026. La organización confirma hoy la participación de dos de los nombres más respetados del panorama internacional para la modalidad Classic de 126 kilómetros: el alemán Hannes Namberger y la canadiense Stephanie Case. Ambos atletas se unen a un elenco de corredores que sitúan a la prueba grancanaria como el epicentro mundial del trail running el próximo mes de marzo.

Hannes Namberger, el estandarte del equipo Dynafit, llegará a Gran Canaria con un currículo envidiable. Con un ranking ITRA de 913 puntos, Namberger se estrena en los 126 kilómetros de la Classic tras un 2025 impecable. El corredor germano viene de demostrar su gran estado de forma con una victoria en el SDT de Mallorca by UTMB, además de triunfos en su país natal en la Maratón OTF presented by DYNAFIT y la Mountainman Reit im Winkl.

Namberger también cuenta con una grata experiencia en Estados Unidos durante el pasado año, con un 3º puesto en The Canyons Endurance Runs y un 11º en la mítica Western States, que avalan su polivalencia. En su palmarés destacan hitos como su triple corona en la Lavaredo Ultra Trail (2021, 2022 y 2024), así como victorias en Eiger Ultra-Trail, MIUT Madeira o Penyagolosa Trails. Su presencia en la línea de salida de Las Canteras lo sitúa automáticamente como uno de los máximos favoritos al trono.

El regreso de Stephanie Case

Por su parte, la corredora de The North Face, Stephanie Case, regresa a la isla ocho años después. Tras su participación en 2018, donde finalizó en la 22ª posición, la canadiense vuelve transformada en una de las corredoras de resistencia más sólidas del planeta.

Case llega tras un gran 2025, al vencer en la Ultra-Trail Snowdonia, ser segunda en Nice Côte D'Azur y firmar un top 5 en la exigente Hardrock 100. La canadiense es una especialista en pruebas de extrema dureza, como demuestran sus triunfos históricos en el TOR450 Tor des Glaciers (2021) y el Tor Des Géants Courmayeur (2015). Su veteranía y capacidad de gestión en carreras largas serán sus mejores armas para escalar posiciones en el podio de Maspalomas.

La confirmación de Namberger y Case eleva aún más el nivel de una carrera reina que ya contaba con nombres de la talla de Ida Nilsson, Abel Carretero, Hayden Hawks, Eleanor Davis, Henriette Albon, Jonathan Albon, Tom Evans, Josh Wade, Katharina Hartmuth, Maite Maiora y Martin Kern, entre otros.

The North Face Transgrancanaria 2026 se prepara para ser una de las ediciones más competitivas de su historia, reafirmando su posición como cita ineludible para la élite mundial del trail del 4 al 8 de marzo.

