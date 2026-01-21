Io de Amo, colocador del Guaguas: "El Praga estaría peleando codo a codo con nosotros por la Superliga"

Cada vez que le toca en suerte en competiciones europeas un equipo checo supongo que le viene a la mente su paso por el Jihostroj Ceské Budejovice, donde militó cuatro temporadas

Sí, allí me trataron muy bien. En todos los clubs me respetaron y me llevo muy bien con mucha gente de esos clubs, fueron cuatro años allí y es bonito volver, que te escriba la gente diciéndote que te va a ir a ver y que te desea suerte, no para el partido, pero sí para el resto (risas), son las típicas bromas que siempre gustan.

¿Cómo es el Praga, el rival que les espera mañana en la Champions?

Hace cuatro o cinco años vienen apostando por tener al equipo disputando la Champions League, pelear por todo y se va notando. Es una experiencia la que tienen por venir todos estos años jugando esta competición y pienso que es un error minimizar el potencial de este equipo.

¿Este Lvi Praga estaría peleando codo a codo con ustedes por ganar la Superliga? ¿Tienen algún jugador top o es un equipo más coral?

Sí, pienso que sí estarían codo a codo peleando con nosotros. No debemos de olvidar que la selección de República Checa han sido cuartos del mundo este año y tienen en este equipo tres integrantes de esa selección, por lo que el nivel del país está creciendo mucho y es un equipo que va a ser importante. Indudablemente, aquí estaría peleando con nosotros. El opuesto, David Kollátor, está haciendo muchos puntos e incluso se comenta que lo ha fichado Perugia para la próxima temporada, lo que nos da una idea de que lo está haciendo bien a pesar de su juventud; además tenemos allí a Lucas Conde, que estuvo con nosotros y conocemos el gran potencial que tiene. Va a ser un partido complicado, aunque a priori parezca el más fácil porque los otros dos son dos trasatlánticos.

Ese punto que le rascaron al Perugia en el Arena, ¿hasta que punto les ha reforzado su confianza de cara a afrontar esta fase de grupos de la Champions?

Ese punto fue muy importante para nosotros, el saber que podemos estar en ese nivel. Era un partido en el que a priori los equipos no esperábamos sacar puntos y no sólo lo conseguimos, sino que además nos quedamos con la espinita de haber podido sacar un poco más. Psicológicamente, nos puede ayudar mucho, igual que nos pasó hace dos años con la victoria en Alemania que nos hizo impulsarnos en la competición. Además, amortiguó la derrota de Berlín. Es un nuevo comienzo dentro del grupo de la Champions y el equipo está muy ilusionado.

¿Cuáles pueden ser las claves del equipo para mirar con optimismo al futuro?

Estamos haciendo un cambio de saque con unos niveles muy altos, sobre todo en la Champions, pero con un equipo como el Praga, el saque, junto al bloqueo-defensa van a ser muy importantes, porque es un rival que defiende mucho y que anímicamente se vienen arriba en muchos momentos, le sacaron un set al Perugia, un punto a Berlín y al final es un equipo que viene compitiendo muy bien, pero que tiene momentos de altibajos y hay que evitar esos momentos en los que se vienen arriba porque son muy peligrosos y tendremos que pararles un poquito.

¿Qué cerca está este Guaguas de su mayor potencial en estos momentos?

El equipo está jugando bien. Tranquilamente, podemos estar a un 80 o un 85%, siempre hay que dejar un poquito para el final, pero la confianza está muy alta al ganar en la liga partidos sin jugar demasiado bien, pero controlando bien los partidos y en la Champions en Berlín una parte del partido se jugó muy bien, pero fue la otra la que nos perjudicó, aun así se sacaron cosas muy positivas de ese partido.

¿Es muy difícil aislarse de todo lo que les viene en las próximas fechas y centrarse sólo en el partido ante el Praga de mañana?

Más que difícil creo que es necesario, porque como empecemos a pensar más allá en un partido de la intensidad que nos espera mañana, sería perjudicial. Cuando termine ese partido, yo ya empezaré a pensar en recuperar para llegar bien al derbi con el Cisneros. Es un error pensar más allá, porque la cabeza tiene que estar muy centrada.

¿Qué partido tiene en mente ante los checos?

Un partido muy técnico, muy físico, con muchos rallies largos, porque ellos juegan mucho, no descargan el brazo muchas veces hasta que no tengan una oportunidad buena de ataque, se apoyan en el bloqueo, rejuegan y eso hace que nuestro equipo, que es algo más mayor que el de ellos, podríamos sufrirlo.

La temporada pasada se le reconoció con el galardón de MVP en la Superliga y es complicado lograrlo al ser su labor la de que brillen sus compañeros, en lo personal, ¿en qué momento se encuentra en su carrera?

Me siento en un momento en el que estoy con una confianza alta, sé que estoy jugando bien, que se me reconoce tanto interna como externamente y en un colocador casi es más importante la confianza y el atreverte a hacer cosas, que el estado físico. Mientras las manos funcionen en un colocador, siempre el equipo va a funcionar.

Estando rodeado de tantos jugadores decisivos en el momento de definir cada set, ¿cómo es capaz de elegir en cada momento al compañero adecuado al que colocarle el balón?

Mi labor es un poco la de descartar y seleccionar, por eso al final un colocador un poco más experto siempre va a tener más claras las ideas, porque al final todos los atacantes quieren atacar 20 pelotas y no es posible, por eso hay que saber lidiar con esos pequeños enfados es nuestro día a día. Cuando eres más joven esas situaciones son algo más difíciles de afrontarlas y te pueden comer un poquito.

¿Qué importancia le otorga a este partido ante el Praga de cara a poder cumplir el sueño del presidente, Juan Ruiz, de poder disputar una Final Four de la Champions?

La importancia es vital, queremos obviamente el segundo puesto y asegurar lo antes posible un tercer puesto que al menos nos permitiría pasar de ronda en la CEV Cup. A priori son el rival más directo por esa posición, por eso es clave quitarle todos los puntos posibles.

¿Qué llamamiento puede hacer a la afición para que sea consciente de la importancia de meter al mayor número de público posible en el Arena para sumar la victoria?

Creo que el partido de mañana es incluso más importante para nosotros que lo fue el del Perugia, que para el público y la prensa fue muy importante, y para nosotros fue muy bonito jugarlo, juegas con otro tipo de presión, pero donde realmente nos estamos jugando las castañas es en partidos como el de mañana.