Jornada unificada en la Tercera Categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Lucha canaria

Ajódar, Tinamar y Unión Sardina llegan con opciones de estar en la final en el tramo decisivo de Tercera Categoría de Lucha canaria. Los tres equipos tienen sus opciones intactas cuando restan tres jornadas para la conclusión de la Fase Regular de la Liga Cabildo de Gran Canaria

La jornada de mañana es unificada a las 21.00 horas. Mientras el Castro Morales marcha primero con 24 puntos, a tres puntos del Unión Sardina y seis del Ajódar y el Tinamar, el segundo puesto está muy disputado en estas tres últimas jornadas de la Fase Regular para conocer quién estará en la final por el título de la Tercera Categoría.

Duelo directo entre el Unión Sardina y el Tinamar

El Unión Sardina recibe en el Municipal de Vecindario a otro de los opositores a ese segundo puesto, el Tinamar. Aunque los de San Mateo tienen una jornada más, de ganar a los locales abrirían más el abanico para esa plaza en la final. El Tinamar viene de perder ante el Ajódar, uno de los equipos que está metiendo presión en esa zona alta, mientras el Unión Sardina descansó la pasa jornada. Luchada de altos vuelos, con una segunda posición más en juego que nunca.

A esa luchada estará muy pendiente el Ajódar en la Montaña de Gáldar mientras recibe al penúltimo clasificado, el Vecinos Unidos. Los del norte de Gran Canaria llegan en un gran momento de forma, más si cabe después de su victoria la pasada semana y teniendo serias opciones de meterse en la final por el título. Son favoritos para su luchada del jueves, no se pueden permitir tropezar, por lo que todo lo que no sea sumar de tres puntos es un paso atrás en sus aspiraciones.

Castro Morales B, el líder

Por último, el líder Castro Morales B visita el terrero de La Presa para enfrentarse a un Adargoma que se encuentra en la quinta posición y sin opciones de luchar por algo más que no sea terminar con honor en su vuelta a la Tercera Categoría. Los de Telde solo han perdido una luchada en las nueve jornadas que han disputado y pensar en dos tropiezos en las tres jornadas que restan parece una quimera, siendo la única carambola que les dejaría fuera de la final.

