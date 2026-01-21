DOMINÓ
Triunfos apurados del trío de cabeza en la Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó
Los Canariones, San Rafael y Teror mantienen por este orden las plazas de privilegio en la máxima categoría, mientras que el Arinaga se coloca al frente de Segunda
Apuros para los gallos de la Primera Categoría de la Liga Insular de dominó en la 14º jornada del torneo. Sufrieron para derrotar a sus respectivos rivales por el mismo resultado (7-5) actuando como locales. Los Canariones, líderes, se deshicieron del Guaxayra El Pueblo; el San Rafael, segundo, vencía al Telde Doble 4; y el Teror Pito 4, tercero, ganaba al Santiago Apóstol. Si a ello le unimos que sus más inmediatos perseguidores, el Costa Maspalomas y el Socuma, no conseguían sumar punto alguno, existe ahora una pequeña brecha de cuatro puntos entre ellos y el vagón de cabecera de la tabla.
El descanso le sale caro al RCV Canteras
Por lo que se refiere a la Segunda Categoría, el descanso del RC Victoria Canteras, que llegaba líder a esta jornada, y los triunfos del Arinaga y el San Porruño relegaban a los victoristas a la tercera posición. Los del Sureste vencían por 5-7 en su visita al Juncal Piso Firme para auparse a la primera plaza con 18 puntos, los mismos que el San Porruño, vencedor en su duelo frente al Faro Dunas.
- El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
- El 'taxi-guagua' llega a Gran Canaria: arranca el proyecto piloto en el barrio de Siete Puertas
- Las Palmas de Gran Canaria expropia una vivienda en el pasaje de Las Chapas para hacer un parque
- El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
- Marruecos repara en el Puerto de Las Palmas el barco con el que busca tierras raras en aguas al sur de Canarias
- Las nuevas 240 viviendas de alquiler asequibles en Las Palmas de Gran Canaria necesitan un cambio en el PGO
- La Aemet avisa de más lluvias este martes en Canarias
- Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios