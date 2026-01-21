Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Triunfos apurados del trío de cabeza en la Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó

Los Canariones, San Rafael y Teror mantienen por este orden las plazas de privilegio en la máxima categoría, mientras que el Arinaga se coloca al frente de Segunda

Formación del Guaxayra Aguax, sexto clasificado de la Primera Categoría.

Santiago Icígar

Apuros para los gallos de la Primera Categoría de la Liga Insular de dominó en la 14º jornada del torneo. Sufrieron para derrotar a sus respectivos rivales por el mismo resultado (7-5) actuando como locales. Los Canariones, líderes, se deshicieron del Guaxayra El Pueblo; el San Rafael, segundo, vencía al Telde Doble 4; y el Teror Pito 4, tercero, ganaba al Santiago Apóstol. Si a ello le unimos que sus más inmediatos perseguidores, el Costa Maspalomas y el Socuma, no conseguían sumar punto alguno, existe ahora una pequeña brecha de cuatro puntos entre ellos y el vagón de cabecera de la tabla.

El descanso le sale caro al RCV Canteras

Por lo que se refiere a la Segunda Categoría, el descanso del RC Victoria Canteras, que llegaba líder a esta jornada, y los triunfos del Arinaga y el San Porruño relegaban a los victoristas a la tercera posición. Los del Sureste vencían por 5-7 en su visita al Juncal Piso Firme para auparse a la primera plaza con 18 puntos, los mismos que el San Porruño, vencedor en su duelo frente al Faro Dunas.

