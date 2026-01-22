El Guaguas doblega a un aguerrido Liv Praga en la suerte del 'tie-break', en la Champions League

Triunfo en el desempate para un Guaguas que sufrió para salir victorioso en un partido en el que empezó venciendo con autoridad en el primer asalto, pero que vio como el Liv Praga iba mejorando con el paso de los minutos para terminar discutiendo la victoria a los amarillos hasta el final (3-2).

Walla Bezerra se llevó el trofeo de MVP del partido en el que fue clave la decisión de Sergio Miguel Camarero en el quinto asalto de dar entrada a Rousseaux en lugar de un fatigado Juantorena, siendo clave el belga con tres puntos en el asalto definitivo.

Walla no tardaba en marcar diferencias en el arranque del duelo ante un Praga al que los errores propios de los amarillos le mantenían en el partido (9-5), aunque el técnico visitante, Juan Manuel Barrial aguantaba sin detener el juego en un acto de fe hacia sus jugadores.

La falta de reacción de los checos, sumado a un nuevo misil de Walla, llevaba a su entrenador a detener el partido con 13-8 en busca de soluciones.

La conexión Nico Bruno - Walla anulaba todo intento de recortar la diferencia en el marcador por parte de un Praga que lo paraba de nuevo con 16-10 en el marcador.

La exhibición del Guaguas se mantenía, con Spencer y Juantorena sumándose a la fiesta anotadora de los amarillos que se adjudicaban la primera batalla con un sideral 25-16, que cerraba Martín Ramos con un poderoso remate por el centro (1-0).

El Praga sale respondón

Kollator comenzaba a calentar motores en un duelo de pistoleros con Walla que mantenía la igualdad en los primeros compases del segundo acto, hasta la aparición en escena de Lucas Conde que desnivelaba la balanza y obligaba a Sergio Miguel Camarero, técnico local a pedir su primer tiempo muerto con 6-9 en el Arena.

El Praga se reencontraba con su mejor voleibol, pero el Guaguas se rearmaba con Spencer imponiendo su ley por el centro de la red. Walla y Juantorena apretaban en ataque, pero los checos se mantenían cómodos con Janouch y Conde haciendo daño en ataque, obligando a Camarero a quemar su segundo cartucho (10-14).

Kollator y Conde contrarrestaban el acierto de Nico Bruno que no bastaba para recuperar la ventaja. El Guaguas seguía picando piedra en defensa y Walla volvía a aparecer en la recta final del asalto para añadir algo de picante.

Los intentos de los amarillos eran cercenados por la escuadra checa que no perdonaba y que igualaba la contienda con un 21-25.

Los detalles decantan la balanza hacia los amarillos

Juantorena y Walla ponían en órbita a los amarillos en el arranque de la tercera manga con un 5-1 de salida, que los checos devolvían tras un tiempo muerto, con Kollator como jugador más acertado (7-7).

Al contrario que los dos sets anteriores, ninguno de los equipos terminaba de dominar el asalto, en un intercambio de golpes titánico, que ganaba el Guaguas con la dupla Walla-Spencer que obligaba al Praga a parar el partido con un 21-18 en el luminoso.

La escuadra isleña aguantaba los ataques desesperados del Praga y el galáctico Juantorena se encargaba de devolver la ventaja en el partido a los locales tras adjudicarse la tercera manga por un trabajado 25-21.

Protestas hacia el arbitraje

El ritmo del cuarto asalto se ralentizaba, con continuas protestas por el arbitraje, con los nervios a flor de piel a ambos lados de la red y con el Guaguas parando el partido tras ceder una ventaja de tres puntos por sus errores propios a pesar de los latigazos de Juantorena y la presencia de Spencer en el centro de la red (10-12).

El Guaguas reaccionaba de la mano de su galáctico y de un Martín Ramos imperial en la red, que devolvían las tablas al marcador, llevando a Barrial a detener el juego (14-14).

Kollator junto a Conde ponían contra las cuerdas a los grancanarios que tenían que parar el partido a la desesperada con un 19-22 que amenazaba con llevar el duelo al desempate.

Los intentos de remontada de los isleños no frutificaban y Conde junto a Benda se encargaban de volver a igualar el choque, adjudicándose el cuarto asalto por 19-25.

Walla y Rousseaux valen por dos puntos

Camarero daba entrada a Rousseaux en lugar de Juantorena, buscando refrescar el sexteto en pista en la última manga y el receptor belga con dos puntos consecutivos provocaba un tiempo muerto al colocar el 4-1 en el luminoso.

El Guaguas aguantaba los ataques checos, haciendo gala de una excelsa defensa y con Spencer, Walla y Bruno forzando un segundo tiempo muerto de su rival al colocar el 11-8 en el marcador.

Kollator y Conde devolvían los nervios al banquillo local. Camarero le pedía un último esfuerzo a sus hombres, Ramos recuperaba el saque, Walla destrozaba la recepción checa con su saque y Rousseaux colocaba un bloqueo que certificaba el triunfo en la muerte súbita, al imponerse por 15-11.