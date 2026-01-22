Rafael Lesmes: «Todo lo malo me ha pasado en este Dakar: enfermedad, retrasos y averías....»

Objetivo cumplido. Rafa Lesmes, un viejo rockero del automovilismo deportivo y de aventuras, consiguió por tercera vez consecutiva cruzar la línea de meta del Dakar, considerada la prueba de motor de mayor exigencia en el mundo. Sin duda, esta edición, en la que debutaba en coches después de ganar dos veces en camiones en la modalidad Classic, se convirtió en la más dura que ha vivido hasta el momento el de Valsequillo, que en 2026 cambiaba el ya emblemático Elefante por un Zorro, ambos rosa, en su pretensión de difundir un mensaje solidario: concienciar sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama tanto en hombres como en mujeres. Otro reto cumplido por el veterano piloto grancanario y por su equipo Dakar por la Vida. «Este es un proyecto que va mucho más allá del deporte. Nunca imaginé que alcanzaría esta dimensión. Ser embajador de las personas afectadas por el cáncer de mama me hace muy feliz. El mayor trofeo es su cariño, y también la mayor motivación cuando las cosas se ponen difíciles en el Dakar. Esa marea rosa con el punto azul sigue empujándonos, y este año se ha demostrado más que nunca», señalaba Rafa Lesmes.

Y momentos malos padeció muchos este año. El valsequillero, quien ocupó la 16ª posición en la clasificación general y un undécimo puesto en la categoría H2 junto a su copilota Tabatha Romon, logró superar todas las vicisitudes que se le presentaron en el camino. No lo duda: «Todo lo malo me ha pasado en este Dakar: enfermedad, retrasos, averías...».

Rafa Lesmes, en el ‘Zorro Rosa’, recorriendo las pistas de arena de Arabia Saudí. | / DAKAR POR LA VIDA

«Prefiero que haya sido así, los dos años anteriores fueron maravillosamente bien, y este nos tocó la vaca flaca; se acepta, se asume y se gestiona de feliz. Lo más importante para un dakariano, con un presupuesto humilde como nosotros, es poder disfrutar y sufrir hasta el final de la carrera», argumentaba el veterano piloto de Valsequillo.

Ni al 70%

«Me frustro el gripaso, la congestión tan grande que tuve la primera semana, desde el tercer día a la jornada de descanso, del coche al camarote y del camarote al coche de carreras. Lo pase mal, con el casco y la cabeza a reventar, no estaba ni al 70% y la gente me decía ¿pero como sigues corriendo? Y les dije qué hago, tengo que tirar para adelante, no me queda otra. Te das cuenta que los límites te los pones tú mismo, intentas ir más allá y ves que se puede», resumía Lesmes, quien al octavo día, en el ecuador del Dakar, empezó a mejorar y a disfrutar de las sensaciones. Dentro de poco, tras el descanso, ya empezará a pensar en la edición de 2027.

El grancanario se plantea añadir una carrera más de preparación dakariana a las dos que ya tiene fijadas en su calendario, el Rally Classics África (Marruecos) y Baja España (Aragón).