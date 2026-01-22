The North Face y Transgrancanaria amplían su unión hasta 2029

The North Face y Transgrancanaria han anunciado este jueves la ampliación de su acuerdo de patrocinio hasta el año 2029. Esta renovación por tres temporadas adicionales refuerza un vínculo que se inició en 2024 y confirma a la carrera grancanaria como una de las pruebas de trail running más importantes del mundo.

El anuncio ha tenido lugar en el estand de las Islas Canarias en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en un acto que ha contado con la presencia de Wendy Cruz, directora de Marketing de Arista Eventos; Poli Suárez, consejero de Deportes del Gobierno de Canarias; Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria; Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; y Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.

La alianza entre la prestigiosa firma norteamericana y la Transgrancanaria potencia los objetivos compartidos de ambas entidades: explorar los límites del deporte al aire libre y apoyar a la comunidad a través de productos innovadores de trail. The North Face cuenta con uno de los mejores equipos de atletas de trail running mundial con nombres como Pau Capell, Fernanda Maciel, Jonathan Albon, Stephanie How, Zach Miller o Ida-Sophie Hegemann.

La Transgrancanaria, organizada por Arista Eventos, encara su 27ª edición el próximo mes de marzo, que se celebrará entre el 4 y el 8 de marzo, batiendo récords históricos. Por primera vez, la prueba superará los 6.000 participantes procedentes de más de 70 países, reafirmándose como la competición de trail running más importante del invierno.

Wendy Cruz, directora de Marketing de Arista Eventos, destacó que "la ampliación de este acuerdo es el reconocimiento definitivo al trabajo realizado por la organización y las instituciones. Que una marca del nivel de The North Face apueste por nosotros a largo plazo nos permite seguir innovando y posicionar a Gran Canaria como destino de referencia para el trail running mundial".

Michiel Cauwelier, Vicepresidente de Marketing de The North Face EMEA afirmó: "Estamos encantados de volver a apoyar la prestigiosa Transgrancanaria en todas sus modalidades, algo que encaja perfectamente con nuestro compromiso con el progreso y la visibilidad del trail running. Muchos de nuestros atletas han logrado actuaciones increíbles a lo largo de los años y estamos deseando ver cómo continúan haciéndolo".

Poli Suárez, consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, señaló que "no es una casualidad que la Transgrancanaria renueve con marcas tan importantes como The North Face. La Transgrancanaria abrió el camino hace 23 años para el trail running en Canarias y se ha convertido en una referencia mundial en el sector".

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, destacó que "la celebración de la Transgrancanaria consolida a la isla como un territorio para grandes eventos deportivos y espectáculos de toda índole. Gracias al apoyo del Cabildo de Gran Canaria, la unidad institucional y la acción conjunta con entidades privadas del sector".

Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, indicó que "hemos querido aprovechar esta feria tan importante para felicitar y visibilizar ese nuevo acuerdo de la Transgrancanaria con The North Face, una marca internacional que es un escaparate magnífico para el turismo de Gran Canaria y las potencialidades que tiene nuestro destino turístico para hacer deporte al aire libre".

Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, enfatizó que "la Transgrancanaria se ha consolidado como uno de los eventos internacionales más relevantes, al reunir a participantes de numerosos países y convertirse en un escaparate privilegiado para mostrar la riqueza paisajística y cultural de la isla".

Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, recalcó que "nuestra ciudad acoge cada año grandes eventos, pero la The North Face Transgrancanaria ocupa un lugar destacado entre las grandes citas deportivas que se celebran en Las Palmas de Gran Canaria. Somos una ciudad preparada para eventos internacionales como este". Asimismo, Darias añadió que "The North Face Transgrancanaria es mucho más que una carrera: es un motor deportivo, turístico y social".

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes; el Ayuntamiento de Teror y el de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de empresas como Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.

SOBRE THE NORTH FACE®

The North Face, una división de VF Outdoor, LLC, fue fundada en 1966 con el objetivo de preparar a los atletas para las necesidades de su próxima aventura al aire libre. Actualmente, es la marca líder en productos para actividades al aire libre en el mundo, creando productos testados por atletas y comprobados en expediciones que ayudan a las personas a explorar y poner a prueba los límites del potencial humano. Protege nuestros espacios naturales y minimiza el impacto en el planeta a través de programas que fomentan la sostenibilidad.