Unión Agüimes y Santa Rita, cara a cara por el título de Segunda Categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria
Este viernes a partir de las 21:00 en el Municipal de Vecindario
La categoría de plata define a su campeón. El Terrero Municipal de Vecindario será escenario este viernes 23 de enero, a partir de las 21:00 horas, de la gran final de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Segunda Categoría, con un duelo de alto voltaje entre el Unión Agüimes y el Santa Rita.
El conjunto sureño llega a la cita como líder indiscutido e invicto de la Fase Regular, con 28 puntos en diez jornadas, y con la condición de vigente campeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria en Segunda Categoría, avales que lo sitúan como una referencia de la categoría. Regularidad, bloque y experiencia han sido las señas de identidad del equipo durante toda la temporada.
El Unión Agüimes cuenta con el Puntal C Aitor Lorenzo, un hombre frío en las finales que ya ha dado varios triunfos a su equipo, sin olvidar al conejero David Medina, que llegó esta temporada al equipo, a Antonio Cerezuela, Jonay Roque o al sénior -siendo su primer año- Guayre Rodríguez, segundo máximo tumbador de la categoría.
El Santa Rita, segundo clasificado con 21 puntos, afronta la final con la ambición de dar la sorpresa y confirmar su candidatura en la categoría de plata. La pasada temporada compitió en Primera Categoría y ganó el Torneo DIELCA de Lucha Corrida.
El equipo capitalino cuenta con la jerarquía de su destacado A, Santi Santana "El Faro", hombre llamado a marcar diferencias en las grandes noches, y con el destacado B Rafa Santiago, que ha ido de menos a más con el paso de las jornadas. A ello se suma el importante papel de sus juveniles, Mohamed Mbaye y Javier Díaz "Pollo de la Laja II", piezas clave en el equilibrio del equipo.
También habrá duelo de mandadores, por parte del Santa Rita Nauzet Rodríguez "Pollo de la Calle" y, en el Unión Agüimes, Fernandín Ramírez "El Estilista". El Municipal de Vecindario será el que dicte sentencia para levantar el título de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Segunda Categoría.
- El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
- La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
- La RFEF lo hace oficial: el Estadio de Gran Canaria acogerá la final de la Copa de la Reina 2026
- Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios
- El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés
- La golosina del mercado de la UD Las Palmas: Mika cambia de agente y se pasa a la 'agencia amarilla'
- Así han comenzado los trabajos para recuperar tras una década la escultura 'olvidada' de Las Canteras
- Un alumno de Telde lleva dos semanas sin ir a clase por un desprendimiento que impide que el transporte escolar llegue a su casa