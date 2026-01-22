Unión Agüimes y Santa Rita, cara a cara por el título de Segunda Categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria

La categoría de plata define a su campeón. El Terrero Municipal de Vecindario será escenario este viernes 23 de enero, a partir de las 21:00 horas, de la gran final de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Segunda Categoría, con un duelo de alto voltaje entre el Unión Agüimes y el Santa Rita.

El conjunto sureño llega a la cita como líder indiscutido e invicto de la Fase Regular, con 28 puntos en diez jornadas, y con la condición de vigente campeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria en Segunda Categoría, avales que lo sitúan como una referencia de la categoría. Regularidad, bloque y experiencia han sido las señas de identidad del equipo durante toda la temporada.

El Unión Agüimes cuenta con el Puntal C Aitor Lorenzo, un hombre frío en las finales que ya ha dado varios triunfos a su equipo, sin olvidar al conejero David Medina, que llegó esta temporada al equipo, a Antonio Cerezuela, Jonay Roque o al sénior -siendo su primer año- Guayre Rodríguez, segundo máximo tumbador de la categoría.

El Santa Rita, segundo clasificado con 21 puntos, afronta la final con la ambición de dar la sorpresa y confirmar su candidatura en la categoría de plata. La pasada temporada compitió en Primera Categoría y ganó el Torneo DIELCA de Lucha Corrida.

El equipo capitalino cuenta con la jerarquía de su destacado A, Santi Santana "El Faro", hombre llamado a marcar diferencias en las grandes noches, y con el destacado B Rafa Santiago, que ha ido de menos a más con el paso de las jornadas. A ello se suma el importante papel de sus juveniles, Mohamed Mbaye y Javier Díaz "Pollo de la Laja II", piezas clave en el equilibrio del equipo.

También habrá duelo de mandadores, por parte del Santa Rita Nauzet Rodríguez "Pollo de la Calle" y, en el Unión Agüimes, Fernandín Ramírez "El Estilista". El Municipal de Vecindario será el que dicte sentencia para levantar el título de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Segunda Categoría.