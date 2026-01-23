El CV Emalsa Gran Canaria completa la otra semifinal y se medirá al Heidelberg en la semifinal de la Copa de la Reina

El CV Emalsa Gran Canaria se ganó con un trabajado triunfo por 1-3 ante el DSV Sant Cugat un billete para la semifinal de la Copa de SM La Reina, donde se medirá este sábado -20.00 horas- al Heidelberg Volkswagen (que ganó 3-0 al Melilla) en un derbi grancanario que promete emociones fuertes y garantiza presencia canaria en la gran final.

Las de Juan Diego García exhibieron suma coral y más centímetros en la red ante un rival que no se lo puso fácil y nunca se rindió, pero que se quedó a medias ante un Olímpico que no se dejó nada en su primera final en Tenerife para avisar alto y claro que va muy en serio en busca de su segundo reinado nacional.

Parcial 1-5 para las isleñas

Las amarillas no se dejaron nada desde el inicio y, con un parcial 1-5, obligaban a las catalanas a parar por primera vez el partido. Aunque despertó Sant Cugat tras el tiempo técnico, era un Emalsa muy serio en todas sus líneas el que aumentaba su renta (5-11). La suma coral le valía al grupo grancanario para mantener una distancia que, sin embargo, el conjunto catalán fue recortando con su notable mejoría (13-14).

Tras un intercambio de golpes en un duelo sin tregua ni respiro, el primer acto entró en su recta final con mucha igualdad (20-20), donde templó mejor el pulso un Emalsa Gran Canaria que daba primero (22-25).

La igualdad se mantuvo en el inicio del segundo acto (5-6; 9-8). La brillante defensa en segunda línea del cuadro catalán obligaba a las isleñas a exprimirse al máximo en un duelo que mantenía su vertiginoso ritmo (14-16).

Un pequeño estirón del Olímpico obligó a parar el partido a Joshua Pérez con un peligroso 14-18 en el luminoso. Con el viento a favor, el Emalsa –que brillaba en suma coral y en bloqueo– se llevaba también el segundo parcial con un 18-25 que le colocaba a un solo set de la semifinal.

Olímpico no levantó el pie del acelerador en el inicio del tercer cuarto, y con otro 1-5 obligó a solicitar parada técnica a las catalanas. La arenga despertó a un Sant Cugat que tomó el mando para meterse de lleno en un partido y dejar claro que aún le quedaban fuerzas para luchar por la remontada (9-8).

La entrega al límite de Sant Cugat obligó al Emalsa a exprimirse al máximo (22-22), y en un final de infarto donde cualquiera pudo ganar, fue esta vez DSV el que se llevó su justo premio (25-23).

Con un parcial 3-0, Sant Cugat confirmó su apuesta decidida a por la remontada ante un Olímpico algo espeso ahora en sus acciones. Avisado de las serias intenciones de su rival, el Emalsa se centró de nuevo para darle la vuelta al marcador y volver a conectarse (9-13).

Con el viento a favor, al grupo grancanario le sirvió el intercambio de golpes para llevarse, no sin sufrir, el cuarto parcial (21-25) y sellar un triunfo que lo lleva a la semifinal de este sábado, donde se verá las caras con su vecino Heidelberg.

FICHA TÉCNICA

DSV CV Sant Cugat (1): Inés Victory (7), Ana Cecilia Aparecida (14), Jana Durán (7), Maira Westergaard (21), Marta Cano (8), Aina Berbel (5) -inicial-, María A. Gomila (líbero), Laura Jovancic y Berta Clavel.

Entrenador: Joshua Pérez.

CV Emalsa Gran Canaria (3): Marina Scherer (5), Saray Manzano (22), Margaret Brown (11), Petra Indrova (11), Ajack Malual (17), Laura Súarez (3) -inicial-, Belly Mañana (líbero)- y Jéssica Goyanes.

Entrenador: Juan Diego García.

Parciales: 22-25 (25 minutos); 18-25 (28 min.); 25-23 (34 min.); y 21-25 (26 min.).

Árbitros: Rafael González y Elena Uruen.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de SM La Reina disputado este viernes en el Pabellón Quico Cabrera Tenerife. 522 espectadores.