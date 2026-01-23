El Heidelberg Volkswagen, a semifinales de la Copa de la Reina tras imponerse a un correoso CV Melilla

Aunque por el resultado pueda parecer que pudo ser un partido fácil, nada más lejos de la realidad, trabajadísima victoria del Heidelberg Volkswagen en los cuartos de final de la Copa de la Reina, ante un CV Melilla que puso en muchísimos apuros a las grancanarias, que terminaron imponiéndose por 3 a 0, con parciales de 25-22, 25-23 y 28-26.

El partido comenzó igualado, con los dos equipos cogiendo ritmo y tanteando a un rival al que se habían enfrentado apenas 6 días antes en la Liga Iberdrola. De esta manera se llegaba al empate a 7. A partir de ahí fueron las melillenses las que comenzaron a tomar ventajas, nunca superiores a dos puntos, pero que no permitían a las colegiales ponerse en ningún momento por delante, llegando al final del set con un peligroso 19 a 21.

En ese momento apareció la central norteamericana Cara McKenzie que, con dos bloqueos y un remate a la pata, lograba poner el 22 a 21 a favor del Heidelberg. De ahí al final, las grancanarias supieron aumentar la ventaja hasta el 24 a 21 con un parcial de 5 a 0 y terminaron llevándose el set por 25 a 22.

La segunda manga parecía que empezaba mejor que la primera para las canarias, que se ponían con 3 a 0 que hacía pedir un tempranero tiempo muerto a Alberto Rodríguez, el entrenador grancanario del conjunto norteafricano. Lograba parar la sangría Melilla y e incluso ponerse con un claro 6 a 9 a favor.

A partir de ese momento, este segundo set se convirtió en un duelo de cañoneras entre la argentina del Heidelberg Volkswagen, Martina Bednarek, y la portorriqueña Valeria Rosado, llegando al final de la manga con un igualadísimo 21 iguales. De nuevo jugaron mejor las de Gabi Navarro estos puntos finales y con dos buenas acciones de Sulián Matienzo y Lola Hernández lograban poner el 2 a 0, por 25 a 23.

El tercer set fue el más igualado de los tres que se disputaron y, solo con el 17 a 19, eran de nuevo las melillenses las que lograban poner dos puntos de ventaja. Pero otra vez dos buenos ataques y un saque directo de Matienzo, muy bien acompañada por dos ataques de Martina Bednarek y Bea Novoa, y sumados tres errores consecutivos en el saque de las melillenses, permitían al Heidelberg Volkswagen ganar 28 a 26 el set y lograr el pase a las semifinales de la Copa de la Reina por segunda vez en su historia.

Noticias relacionadas

Este sábado, las grancanarias jugarán la segunda de las semifinales de este torneo del k.o. ante el ganador del encuentro entre el Emalsa Gran Canaria y el DSV Sant Cugat. Será a partir de las 20:00 horas en el Pabellón Quico Cabrera de la capital tinerfeña.