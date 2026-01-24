Fallece la joven luchadora Divine Lifis, del Unión Gáldar Grupo Ybarra
El propio club ha expresado públicamente su dolor a través de un comunicado
El mundo de la lucha canaria se encuentra consternado tras el fallecimiento de Divine Lifis, luchadora juvenil del Unión Gáldar Grupo Ybarra, una noticia que ha causado una profunda tristeza en el deporte vernáculo.
El propio club ha expresado públicamente su dolor a través de un comunicado en el que traslada sus condolencias y muestras de cariño a la familia, amistades y allegados de la joven deportista. Divine Lifis formaba parte de la cantera del conjunto galdense, donde era muy querida tanto por sus compañeras como por el cuerpo técnico.
Desde distintos ámbitos de la lucha canaria y del deporte base en Canarias se han sucedido los mensajes de apoyo y pésame, destacando su compromiso, ilusión y proyección dentro de la categoría juvenil. El fallecimiento de Divine Lifis deja un profundo vacío en su club y en una disciplina que hoy llora la pérdida de una de sus jóvenes promesas.
