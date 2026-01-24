El Programa de Pilotos DISA Copi Sport ya tiene a sus cinco finalistas, de entre los que saldrá su nuevo campeón

José Manuel de León Viñol; Basilio Hernández Francisco; Daniel Vizcaíno Santos, José Real Verano y Marta Armas Abreu son los cinco finalistas del Programa de Pilotos DISA Copi Sport 2026, tras imponerse a los otros 10 aspirantes en la semifinal celebrada este sábado, 24 de enero, en el Gran Karting Club de Bahía Feliz, en Gran Canaria, en donde tiene lugar la XI Fiesta del Motor DISA Copi Sport.

Finalmente, 15 aspirantes acudieron a la semifinal de la competición de los 20 socios de Tu Club DISA que se clasificaron en el Ranking del Programa DISA Copi Sport. Los aspirantes se enfrentaron a una jornada de pruebas teóricas y prácticas que incluyeron conocimientos de mecánica, comunicación, entrevistas personales, pruebas de habilidad y cronometradas en pista, incluyendo la de pilotaje en simulador profesional, que se incluyó como novedad en la edición pasada.

El Programa de Pilotos DISA Copi Sport es una competición única que permite a cualquier socio de Tu Club DISA aficionado al motor demostrar su talento y optar a formar parte del equipo pluricampeón de Canarias de rallies.

En la clasificación final de la jornada, con 112 puntos, José Manuel de León ha liderado esta primera fase de la competición, seguido de Basilio Hernández, con 15 puntos menos. Le ha seguido de cerca Daniel Vizcaíno, con 94 puntos.

Con un punto menos, el cuarto puesto lo ha ocupado José Real Verano, mientras que Marta Armas se ha convertido en la quinta finalista, con 84 puntos acumulados de las cinco pruebas realizadas.

Tras la inscripción y verificación de los semifinalistas, los participantes recibieron la bienvenida institucional por parte del director de Marketing del Grupo DISA, Ignacio de Beruete, y del director deportivo de DISA Copi Sport, Fernando Capdevila.

Ignacio de Beruete mostró su orgullo por la alta participación de esta edición: “lo que demuestra la firmeza y consolidación del programa, del que nos sentimos tan orgullosos y comprometidos. Tanto como de nuestro equipo de competición DISA Copi Sport, con Fernando Capdevila al frente, demostrando cada año su altísima capacidad y profesionalidad".

"A todos les felicito, especialmente a Marta”, apuntó Beruete al referirse a Marta Armas, la única mujer aspirante a convertirse en piloto del Programa DISA Copi Sport. También recordó que de los 15, mañana uno de los cinco finalistas “cumplirá su sueño de convertirse en piloto y de formar parte de la cantera del Programa”.

Por su parte, Fernando Capdevila comenzó su intervención agradeciendo el papel de DISA en su apuesta por el Programa Copi Sport desde sus inicios: “Gracias a que una empresa canaria entendió bien lo que es nuestro deporte, lo que es Copi Sport para Canarias y que fue capaz de realizar esta fórmula, hoy estamos aquí”.

El director del Programa explicó con detalle las pruebas de la semifinal, y mostró el casco de competición que recibirá el ganador, “que simboliza el premio y será entregado por Óscar Dóniz, el piloto saliente, que ha hecho una temporada brutal y que ha puesto el listón muy alto”.

Además, Fernando Capdevila subrayó que apuesta “firmemente por consolidar el Seminario Mujer y Motor (MM25) que se celebra por segundo año consecutivo con la participación de 30 mujeres, lo que demuestra el interés en profesionalizar el automovilismo femenino”.

Esta iniciativa de Copi Sport impulsa la incorporación de la mujer en todas las áreas del automovilismo deportivo, comenzando con formaciones para pilotas, copilotas y mecánicas. En esta edición colaboran también el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de La Laguna y Archiauto-Ford.

La final de la Fiesta del Motor tendrá lugar mañana, domingo 25 de enero, a partir de las 08:30 horas. Los cinco finalistas se enfrentarán a las pruebas definitivas en el Gran Karting Club, de las que saldrá el nombre del nuevo piloto DISA Copi Sport 2026.

El resultado final de esta XI edición de la Escuela de Pilotos DISA Copi Sport se conocerá alrededor de las 13:20 horas durante el cóctel con el que se dará cierre a la Fiesta del Motor.