Toni Robaina alarga la racha del San Mateo

El Panadería Pulido se consolida en la tercera plaza del grupo canario de Tercera RFEF después de su victoria por la mínima ante el Arucas. Los de San Mateo, con un tanto de penalti de Toni Robaina en el minuto 17, alarga su racha triunfal: no conoce la derrota desde el 22 de noviembre. Todo lo contrario que el cuadro aruquense, que suma ya seis jornadas sin ganar.

El conjunto de Yoni Oujo se mostró muy superior jugando en campo contrario durante los compases iniciales del encuentro, aunque sin concretar ocasiones claras a excepción de un centro de Azael desde la izquierda que obligó a intervenir a Robles.

La superioridad local dio resultado cuando recién se cumplía el primer cuarto de hora. Un derribo del portero aruquense sobre Ale Gemelo que el colegiado decretó como penalti. Toni Robaina tomaba la responsabilidad del lanzamiento y no perdonó desde los 11 metros con un disparo ajustado al palo derecho.

A raíz del 1-0, el Arucas trató de dar un paso al frente, pero apenas inquietó el marco rival. La única acción a destacar antes del intermedio llegaba después de un centro de Adrián Hernández buscando a Aythami Artiles, quien esperaba libre de marca en el segundo palo, pero Ponce se anticipó en el último instante para evitar el remate del ex de la UD.

Gol anulado y poste del Arucas

En la segunda mitad, los pupilos de Chus Trujillo tuvieron el balón y llegaron con más frecuencia al área rival. Así, pasada la hora de juego, Diego Merino se topó con la intervención del meta Gárate; y poco después, Fabio remató a la red un centro de Ale Frieh, aunque la acción quedó anulada por posición antirreglamentaria.

En el minuto 81, el poste evitó el gol olímpico de Carlos Báez en pleno asedio aruquense. Por su parte, el Panadería Pulido tuvo la sentencia en las postrimerías del choque por medio de Sullivan, obligando a Dani Carnevali a sacar su golpeo bajo palos.

Noticias relacionadas

Siguió volcado el conjunto norteño, y en el tiempo de descuento Aythami Artiles tuvo de cabeza la última oportunidad para rescatar un punto después de un centro de Ale Frieh; sin embargo, Gárate se estiró para conservar el resultado hasta el final.