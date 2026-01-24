El Unión Agüimes reafirma su dominio en Segunda

El Unión Agüimes consiguió alzar el trofeo que corona al campeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Segunda Categoría después de imponerse en la final, celebrada en el terrero municipal de Vecindario, al Santa Rita por 12-8. El cuadro del Sureste, líder invicto de la fase regular, revalidaba así el título liguero en la categoría de plata. Para ello resultó clave la actuación de Jonay Roque, su destacado C, que logró tumbar al destacado A del Santa Rita Santi Santana El Faro.

El arranque del duelo fue parejo, con protagonismo para Guayre Rodríguez en los agüimenses. El Santa Rita, sólido, respondió gracias al empuje de sus primeras sillas. Azael Rodríguez adelantó a los capitalinos (4-3), en una fase inicial marcada por la intensidad y el intercambio constante de puntos.

La eliminación de Francisco Martín por amonestaciones ante Josimar Rubio igualó nuevamente la luchada (4-4). A partir de ahí, el Unión Agüimes encontró continuidad con Pedro Suárez superando a Joan Lajo júnior y con Guayre Rodríguez frente a Epifanio Guedes (6-4).

Especial mención merece el trabajo de Azael Florido en las sillas medias, aportando dos puntos de gran valor, incluido el conseguido frente a Josimar Rubio para el 6-5. Apareció también el destacado C del Santa Rita Alan Martín para colocar el 6-6 contra Pedro Suárez. Posteriormente, otro destacado C, Beneharo Hernández, superaba a Guayre Rodríguez para poner por delante en el marcador al Santa Rita (6-7), dejando uno de los momentos emotivos de la luchada al aplaudir Beneharo a Guayre tras caer eliminado y respondiendo la grada con una ovación que atronó en el terreno municipal de Vecindario.

Entonces, el Unión Agüimes sacaba a lucha a uno de sus hombres importantes, que a posteriori sería fundamental para su equipo. Jonay Roque eliminó a Josimar Rubio y colocaba el empate una vez más. Con el 7-7, salía a bregar el puntal C del Unión Agüimes, Aitor Lorenzo. Mientras, Alan Martín seguía lo suyo y dejó fuera a Leonardo Trujillo (7-8).

El puntal C del conjunto del Sureste igualó a ocho la contienda por la vía rápida. Eliminaba al destacado C Beneharo Hernández y, a partir de ahí, Jonay Roque demostró su gran momento de forma.

El destacado C del cuadro agüimense dejó fuera de la final al destacado A del Santa Rita Santi Santana El Faro. Después de una amonestación muy temprana para Jonay Roque, logró dar en tierra con su rival llevándose la primera agarrada. En el comienzo de la segunda hubo amonestación para Santi Santana por la posición y una segunda por el mismo motivo para Roque, quien finalmente logró tumbar a Santana con un toque para atrás en un momento fundamental de la luchada (9-8).

A partir de ese momento, el Unión Agüimes puso la velocidad de crucero. El destacado B David Medina eliminó a Joan Lajo en las dos agarradas (10-8), y Aitor Lorenzo hizo lo propio con Rafa Santiago (11-8).

Para poner el colofón a su gran noche, Jonay Roque certificaba el triunfo de los suyos ante un Alan Martín que venía de hacer una gran final.

El destacado C del Unión Agüimes logró tumbar en las dos agarradas al destacado C del Santa Rita para poner el definitivo 12-8 y hacer que el equipo dirigido por Fernandín Ramírez El Estilista se alzara por segunda temporada consecutiva con el título de la Liga Cabildo de Gran Canaria de la categoría de plata.