Fallece Venancio Monzón Mendoza, histórico jugador y entrenador del Club Deportivo San Isidro

Venancio Monzón Mendoza, figura histórica del deporte local, falleció esta mañana a los 84 años de edad. Gáldar despide con profundo dolor a uno de sus hijos más queridos, cuyo legado trasciende el terreno de juego. Fue jugador, entrenador y, sobre todo, un pilar en la construcción del tejido deportivo galdense. En su honor, la Ciudad Deportiva de Gáldar lleva su nombre, un reconocimiento permanente a su dedicación, pasión y entrega al fútbol y a su pueblo.

La capilla ardiente se encuentra instalada en la Sala 1 del Tanatorio Municipal de San Isidro, donde familiares, amigos, compañeros y vecinos pueden darle el último adiós. El cortejo fúnebre saldrá del Tanatorio este lunes a las 16.00 horas con destino a la parroquia de San Isidro Labrador, donde se oficiará la ceremonia religiosa. Tras la misa, el féretro realizará un recorrido de honor por la Ciudad Deportiva que lleva su nombre, en un emotivo homenaje a su legado como jugador, entrenador y alma del deporte local. A continuación, el cortejo se dirigirá al Cementerio de San Isidro para el sepelio. El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, ha expresado su más sentido pésame a su familia destacando que “fue un gran hombre, en lo personal y en lo deportivo. Su compromiso con Gáldar y con el fútbol base dejó una huella imborrable. En nombre del Ayuntamiento y de toda la ciudadanía, trasladamos nuestro más profundo cariño y solidaridad a su familia y amistades”.

El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia Alemán, una de las primeras figuras del ámbito deportivo en expresar el pésame, subrayó que “Venancio Monzón fue un referente y deja un legado irrepetible”.

La integridad de Venancio Monzón y su vida dedicada al deporte

Nacido en San Isidro el 1 de abril de 1941, Venancio Monzón Mendoza comenzó su relación con el fútbol desde la infancia, jugando en las calles del barrio y limpiando junto a su hermano David la Sociedad de San Isidro. A los 15 años ya disputaba partidos en categoría regional, y en la temporada 1957-1958 formó parte del primer equipo juvenil del CD San Isidro. Jugador histórico del Club durante más de dos décadas, vivió hitos importantes como el ascenso a Primera Regional en 1960 y la victoria en la Copa Federación en 1969 frente al Agaete.

Tras colgar las botas en 1977 y abandonar el fútbol como jugador, obtuvo el carné de entrenador regional e inició una prolífica etapa en los banquillos, dirigiendo equipos juveniles y senior del San Isidro y otros clubes de la comarca. Entre sus logros técnicos destacan los ascensos del juvenil a Primera Preferente y del equipo regional a Primera Regional. Durante más de veinte años estuvo al frente de equipos locales, formando generaciones de futbolistas con disciplina, humildad y amor por el barrio. Carpintero de oficio, supo compaginar su trabajo con su devoción por el fútbol base, convirtiéndose en símbolo del deporte en Gáldar. Siempre fiel a sus colores, jamás dejó de apoyar al CD San Isidro, el club de su vida.

Desde el Ayuntamiento de Gáldar, se invita a la ciudadanía a acompañar a la familia en estos momentos de duelo y a rendir homenaje a quien tanto dio por el deporte local.