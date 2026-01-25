Fran Cabrera y Ana Boullón imponen su ritmo en la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas y se alzan con el título regional

La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas vivió este domingo una jornada marcada por el atletismo popular y de alto nivel en donde Fran Cabrera y Ana Boullón se proclamaron campeones de Canarias de Media Maratón en una prueba que volvió a situar al Puerto de Las Palmas como escenario deportivo de referencia al recibir a más de 2.000 corredores totales.

La salida conjunta de las distancias de Media Maratón y 10 kilómetros tuvo lugar a las 8:00 horas, con salida y meta ubicadas en la Avenida de los Consignatarios, punto neurálgico del recorrido y epicentro de la actividad durante toda la mañana.

En la distancia reina de la jornada, la Media Maratón, tomaron la salida un total de 650 corredores, que afrontaron un circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo, garantizando así las máximas garantías técnicas y reglamentarias para la competición.

En este evento estuvieron presentes la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, Hipólito Suárez, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero; y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor.

Betsabé Morales, gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, declaró: "Recuperar la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas era una prioridad para la Fundación, y la respuesta ha superado todas las expectativas. Hemos superado los 2.000 participantes, alcanzando una cifra récord que nos obligó a cerrar inscripciones de forma anticipada, lo que confirma el enorme interés que sigue despertando esta prueba histórica" y añadió "Eventos como esta Media Maratón refuerzan el papel de la Fundación como conector entre el Puerto y la ciudad, impulsando iniciativas que generan oportunidades y acercan el entorno portuario a la sociedad".

Por su parte, Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, destacó el valor simbólico y social de la prueba, señalando que "celebrar una Media Maratón en un espacio tan singular como el Puerto de La Luz y de Las Palmas, tradicionalmente vinculado a la actividad profesional y económica, demuestra que también es posible abrir estos entornos a la ciudadanía y convertirlos en escenarios para el deporte y la convivencia".

Hipólito Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, puso en valor la recuperación de la prueba tras dos años de ausencia y su reconocimiento oficial, señalando que "la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas regresa como una cita clave del calendario deportivo, integrada además en el Campeonato de Canarias, lo que refuerza su relevancia a nivel autonómico".

Carla Campoamor, concejala delegada del Área de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y presidenta del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte, destacó la importancia de recuperar una prueba histórica para la ciudad, afirmando que "la vuelta de la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas, tras dos años de ausencia, supone una excelente noticia para Las Palmas de Gran Canaria y para su calendario deportivo".

Campeonato de Canarias de Media Maratón

En categoría masculina, el triunfo fue para Fran Cabrera con un tiempo de 1:08:34, seguido en el podio por Navin Khatwani –1:13:56– y Raúl Bermúdez –1:13:59–. En categoría femenina la victoria correspondió a Ana Boullón –1:27:08–, acompañada en el podio por Raquel García –1:28:22– y Atteneri Marrero –1:32:26–, configurando así los tres primeros puestos de la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas.

Resultados 10 kilómetros

La prueba de 10 kilómetros, que compartió salida con la Media Maratón, contó con la participación de 713 corredores. En categoría masculina, el podio estuvo formado por Jorge Álvarez (33:15), Santiago Alemán (34:08) y Iván Bayon (34:10), mientras que en categoría femenina las tres primeras clasificadas fueron Alba García (38:07), Elodie Sanchez (40:33) e Irene Sánchez (41:42).

Turno para el 5K y el deporte base

A las 11:05 horas fue el turno de la distancia de 5 kilómetros, en la que tomaron la salida 540 corredores. En esta prueba, los tres primeros clasificados en categoría masculina fueron Kirian Montesdeoca (15:39), Airan Domínguez (15:59) y Abraham Rodríguez (15:15), mientras que en categoría femenina el podio estuvo compuesto por Mavia Martín (20:33), Sandra López (21:18) y Elena Valdivielso (21:50).

Además, el programa incluyó la celebración de carreras infantiles, una de las principales novedades de esta edición, en las que participaron un total de 150 niños, reforzando la apuesta de la organización por la promoción del deporte base y el fomento de los valores del atletismo entre los más pequeños.

Entrega de trofeos y reconocimientos

Durante la jornada se procedió a la entrega de trofeos a los mejores clasificados de cada distancia en el Centro Comercial El Muelle, tanto a los ganadores absolutos como por categorías, incluyendo a los participantes de las pruebas infantiles.

Organizada por la Fundación Puertos de Las Palmas, la Media Maratón contó con el apoyo institucional del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria.

Agradecimiento especial a los patrocinadores y colaboradores de la prueba: Centro Comercial El Muelle, Domingo Alonso, Silos Canarios, Hospital Perpetuo Socorro y Hotel Cristina by Tigotan.

Asimismo, la organización agradece la labor de los trabajadores del puerto, la Policía Portuaria y los diferentes entes que forman parte del Puerto de la Luz y de Las Palmas, cuya colaboración fue fundamental para la realización de este evento.

Con esta edición, la Fundación Puertos de Las Palmas recupera una carrera icónica en la ciudad, consolidando una cita deportiva que supone una excelente oportunidad para abrir el puerto a la ciudadanía, uno de los más importantes del Atlántico y principal motor económico y social de Las Palmas de Gran Canaria.