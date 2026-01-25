El Heidelberg Volkswagen, finalista de la Copa de la Reina por segunda vez en su historia

El Heidelberg Volkswagen disputará mañana su segunda final consecutiva en la Copa de la Reina tras imponerse al Emalsa Gran Canaria en el tie-break (3-2). Su rival de mañana (17.30 horas) será el tapado de esta edición, el Cajasol, tras apear al vigente campeón, el Avarca de Menorca, en la otra semifinal (2-3).

En un abrir y cerrar de ojos, las colegialas se colocaron con un contundente 7-3 que obligó a Diego García a solicitar tiempo muerto. Sus indicaciones surtieron efectos, las suyas ordenaron su juego, afinaron los errores y detuvieron el empuje inicial de Martina Bednarek, Sulian Matienzo y Bea Novoa (17-21). Recuperó temperatura el pabellón tinerfeño a medida que avanzaba el esperado derbi grancanario. Los puntos corrían como la pólvora y, superada la veintena de ellos por parte de Olímpico, su estado anímico alcanzó un punto superior. Malual e Indrova se tornaron imparables, fue esta última de hecho, con un gran remate, la que selló el primer set a favor de las suyas (21-25).

Una Saray Manzano estelar

En dinámica positiva siguieron las de Juan Diego García en los compases iniciales del segundo capítulo del derbi. Los créditos fueron para la estrella de los cuartos, Saray Manzano, con buenos ataques que proyectaron a las suyas en el marcador (2-6). Apenas se percibían errores, ambos equipos desplegaban su mejor juego, especialmente un Olímpico que vio aumentar su renta hasta los cinco puntos (5-10).

Llegó entonces el momento Matienzo. Con ella al servicio, las colegialas sumaron una racha de siete puntos consecutivos y dieron un golpe sobre la mesa para apagar el fuego de sus rivales. Esa racha fue determinante para un set en el que el Olímpico ya no volvería a encontrar la claridad de ideas de la que gozó previamente. El resultado, un serio 25-17.

El tercer set empezó con un primer punto de Malual. No se lo iba a poner nada fácil Heidelberg, claro, con Bernadek y Matienzo a un nivel excelso (9-6).

Querían encarrilar las colegialas la remontada, momento de la reaparición de Petra Indrova por parte del Olímpico. Volvió a la carga el Heidelberg, esta vez con la labor fundamental en el ataque y el bloqueo de Martina Bernadek y Bea Novoa, encargadas de anotar el segundo set (25/19).

Un cuarto asalto no apto para cardíacos

Malual y Brown tomaron las riendas, cuatro puntos arriba llegaron a descansar antes de otro arreón colegial que apretó el tanteador (13-14). Novoa, Bernadek y Lola Hernández, las tres más brillantes de Heidelberg en una recta final no apta para cardíacos, volvieron a darle la vuelta a la tortilla. Ellas mandaron en el electrónico hasta el 20-20, cuando Emalsa dibujó el giro de guion definitivo para deleite de una grada entregada. Emergió Saray Manzano, llevó a las suyas hasta el 22-24... y el estallido de su remate dobló los brazos de las bloqueadoras para llevar el partido al tie break.

Noticias relacionadas

Sulian y Lola Hernández golpearon primero, respondieron Saray Manzano y Malual para Emalsa (2-3). El Quico Cabrera se preparaba para otro desenlace trepidante. Un par de errores del Emalsa dieron un respiro al Heidelberg. Parecía un golpe anímico insalvable para las de Juan Diego García Ramos. Error. Heidelberg no podía confiarse, Emalsa no daba su brazo a torcer (12-11). Al final, un fallo milimétrico de Saray Manzano y un gran remate Lola Hernández pusieron el punto final al trepidante duelo.