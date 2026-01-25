El Heidelberg Volkswagen es sorprendido por el Cajasol y cae por segundo año consecutivo en la final de la Copa de la Reina

El Heidelberg Volkswagen tendrá que esperar para sumar el trofeo de la Copa de la Reina a sus vitrinas tras verse sorprendido en la final, disputada en el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife, por el gran tapado de esta edición, el Cajasol de Dos Hermanas (Sevilla), que se impuso al líder de la Liga Iberdrola por la vía rápida (3-0), para conquistar el primer entorchado copero de su historia.

El choque inició con un guion ciertamente inesperado. Las andaluzas, sin experiencia previa en una final copera, salió exuberante ante un Heidelberg completamente sorprendido por su pegada. Hasta el 7-1 se llegaron a escapar las andaluzas en el marcador antes de que Gabi Navarro decidiera cortara la racha rival con un muy necesario tiempo muerto.

La charla surtió efecto. Atrás quedaron los errores, volvió la precisión habitual en Sulian Matienzo, brillante en la semifinal del sábado, y de Bea Novoa y recortaron las grancanarias hasta el 9-8. Ahora sí, una vez instalada la igualdad que se presuponía de inicio, empezó un choque completamente nuevo de toma y daca.

La ventaja desperdiciada no inquietó al equipo sevillano, que siguió firme en el bloqueo y respiró con los errores de una imprecisa Martina Bednarek. Con la igualdad superada la treintena de puntos disputados (16-16) se inauguró una tensión espoleada por los bombos de la grada.

Nadie quería fallar, pero un título como este es siempre para las más valientes. Arriesgó Burse con un saque y un remate cuando las suyas mandaban con una renta corta, falló ambas y dio alas a la igualada del Heidelberg (20-20). Lo enmendó la propia Burse con ayuda de Maguilaura, sus puntos sostuvieron al equipo cuando Patricia Aranda y Matienzo buscaban el sorpasso. Ashlyn Herman, con un saque directo, rubricó el primer set de las suyas (25-22).

De la sorpresa a la preocupación

Cajasol, como hizo en cada punto previo del torneo, no paraba de crecer en sensaciones con el paso de los minutos. Volvió el trance en el que ya entraron en la semifinal ante el Avarca de Menorca. Así, el Heidelberg volvió a empezar por detrás en el marcador, incapaces de frenar el avance rival a pesar del gran esfuerzo defensivo realizado (7-4).

Omnipresente Jada Burse, siempre aparecía para derribar el muro colegial. Las de Gabi Navarro seguían a rebufo gracias a Bea Novoa y Chistine McKenzie, insuficiente esfuerzo ofensivo el suyo al no contar con cimientos defensivos férreos. No acostumbra en los últimos tiempos, pero el Heidelberg estaba en clara inferioridad y no pudo hacer más para evitar que el segundo set cayera también en manos de Cajasol Andalucía de manera clara (25-17).

Tensión y desenlace fatal

La tensión se palpaba en el rostro de cada una de las jugadoras de Heidelberg. Un año después de la derrota contra el Avarca de Menorca volvían a verse superadas en la final. Un set les separaba de la derrota y solo un cambio radical de las dinámicas podía mantenerlas con vida en la gran final. Eso sí, la reacción debía surgir de ellas, pues el Cajasol no perdonaba una. De nuevo el inicio fue arrollador: Hale Evans, Maguilaura, Ashlyn Herman... 4-0 arriba y sumando.

De nuevo, las colegialas solo funcionaban a base de ramalazos de Matienzo y Bea Novoa, la única realmente regular en el cuadro isleño. Les dio, sin embargo, para mantenerse cerca de un Cajasol imparable en la que ahora tomó la voz cantante Lucía Prol (17-13).

Hicieron aparición los nervios en las piernas de las de verde, Heidelberg olió el miedo y la apuesta de Gabi Navarro apostó por rotaciones dio sus frutos (18-17). Pero el sueño estaba ya tan cerca que las jugadoras de Ricardo Fernández no podían pensar en otra cosa que en la preciada copa. Fieles a su estilo, con una Burse tocada en el día de su cumpleaños, cerraron el choque y grabaron su nombre en la historia (25-19).