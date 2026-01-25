José Manuel de León Viñoly, el nuevo piloto de DISA Copi Sport para la temporada 2026

Entusiasmados, enérgicos y con ganas de repetir. Tras realizar las pruebas de toma de notas, simulando un tramo de competición real junto al equipo de profesionales de Copi Sport —los pilotos Enrique y Oscar, y los copilotos Yeray, Mujica, Rayco y Mario-, los cinco semifinalistas que aspiraban al casco del nuevo piloto oficial de DISA Copi Sport para la temporada 2026 coincidían en sus impresiones: “ha sido una experiencia única, recomendable para cualquier aficionado al deporte del motor”.

La final de la XI edición del Programa Tu Club DISA Pilotos DISA Copi Sport 2026, celebrada este domingo, 25 de enero, en el Gran Karting Club de Bahía Feliz, puso el broche de oro a la XI Fiesta del Motor, una cita que volvió a confirmar el éxito de esta iniciativa al batir su récord histórico de participación. Tras superar todas las fases del proceso de selección, José Manuel de León Viñoly fue proclamado ganador, convirtiéndose así en el piloto oficial de DISA Copi Sport para la temporada 2026.

Durante más de una década, el programa de fidelización Tu Club DISA ha brindado a sus socios la oportunidad de integrarse en la estructura deportiva de DISA Copi Sport a través del Programa Tu Club DISA Copi Sport. Año tras año, el interés ha ido en aumento, alcanzando en esta XI edición una cifra récord de más de (1.200 socios inscritos) *, todos ellos aspirantes a formar parte del equipo.

De entre todos los participantes, 20 candidatos lograron clasificarse para la semifinal, de los cuales, 15 asistieron a la jornada celebrada el sábado 24 de enero. Durante la competición, afrontaron diversas pruebas diseñadas por la dirección deportiva del equipo, en las que demostraron sus conocimientos de mecánica, habilidades de comunicación, capacidad para desenvolverse en entrevistas personales, pruebas cronometradas y de destreza en pista, además del pilotaje en un simulador profesional de conducción. Todos estos aspectos resultaron clave para evaluar su potencial en el mundo de la competición.

Tras esta primera jornada de la Fiesta del Motor, José Manuel de León (112 puntos), Basilio Hernández (97 puntos), Daniel Vizcaíno (94 puntos), José Real (93 puntos) y Marta Armas (84 puntos) se ganaron un puesto en la gran final.

Este domingo, 25 de enero, los cinco semifinalistas se enfrentaron a las tres últimas pruebas, centradas en la toma e interpretación de notas de competición y en una serie de entrevistas personales con el director deportivo de DISA Copi Sport, Fernando Capdevila, así como con representantes del Grupo DISA.

En esta gran final, la clasificación estuvo marcada por constantes cambios: los puntos “derraparon”, unos adelantaron a otros y dos candidatos llegaron a la meta empatados. Dos José, José Real —que en la semifinal partía desde la penúltima posición— y José Manuel de León —líder hasta entonces— igualaron su puntuación final con 21,5 puntos. Finalmente, el sistema establecido de desempate se decantó por José Manuel de León, al haber obtenido mejor valoración en cuatro de las pruebas.

“No me esperaba estar en esta final. Todos veníamos con el mismo objetivo”, comentó José Manuel señalando el casco de piloto que simboliza el premio. “Intentar llevarnos este casco, estar con DISA y con la escudería Copi Sport, la verdad es que no me lo esperaba en ningún momento. Me voy muy contento. Recomiendo vivir esta experiencia: es muy bonita, está muy bien organizada y las pruebas son exigentes, especialmente las de hoy. He aprendido muchas cosas y ahora toca ver qué me depara la temporada”.

Como es tradición, el acto de clausura contó también con la presencia de Óscar Dóniz, ganador de la edición anterior, quien fue el encargado de felicitar al nuevo vencedor y realizar el simbólico traspaso de testigo. Dóniz recordó su experiencia como piloto oficial: “Parece que fue ayer cuando yo estuve aquí. En ese momento no era consciente del año que iba a vivir, ni de la experiencia tan bonita que iba a disfrutar, tanto dentro como fuera del coche de carreras. Quizá le doy aún más valor a lo vivido fuera, por las personas excepcionales que he conocido”.

El piloto saliente quiso agradecer especialmente a Fernando Capdevila, a todo el equipo de Copi Sport y a Loli Saavedra, jefa de Marca y Marketing de DISA, el trato recibido durante toda la temporada. “Se acabó el año. Se me ha hecho corto, pero ha cumplido mis expectativas. Solo espero que esto no sea un punto final, sino un punto y seguido”, expresó emocionado. Un deseo que el propio director de Copi Sport no dudó en respaldar, asegurando que Dóniz tiene un prometedor futuro por delante.

A partir de ahora, comienza una nueva etapa para José Manuel de León, que se pondrá a prueba al volante del Ford Fiesta Rally4, representando a DISA Copi Sport en la próxima temporada y dando continuidad a uno de los proyectos de formación y promoción de pilotos más destacados del automovilismo regional.