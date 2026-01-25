Teldecosta: dos incidentes violentos graves en un año

La lacra de la violencia en el fútbol vuelve a señalar al Teldecosta. El equipo teldense de Segunda Regional, en febrero de 2025, protagonizó un incidente muy triste. Sus jugadores amenazaron a las tres árbitras del choque ante el Arena Futboltec, que se tuvieron que refugiar en su vestuario ante el temor de ver peligrar su integridad física. Las sanciones disciplinarias que recibieron sus jugadores fueron ejemplares: 140 partidos repartidos entre los diez implicados y un mes sin competir al club.

Pues parece que no aprendieron la lección. El sábado de la pasada semana, los futbolistas del Teldeclub volvieron a verse involucrados en unos actos violentos gravísimos que obligaron a suspender el encuentro que les medía al Valdecasas en el minuto 86.

Sucedía esto solo 11 meses después. En febrero del año pasado, una batalla campal se desataba en la recta final del encuentro contra el Arena Futboltec cuando varios de sus futbolistas, con el juego detenido, agredieron a un rival que estaba tendido en el suelo tras acorralarlo con el choque ya suspendido, teniendo que ser trasladado a un centro hospitalario para ser tratado de sus lesiones. Otro de los jugadores del Teldecosta propinó varios puñetazos a un aficionado y dos compañeros obligaron a las tres árbitras a refugiarse en su vestuario ante el intento de estos de forzar la puerta para agredirlas.

Aunque en aquel momento el capitán del Teldecosta, Acaimo Alonso, negó las amenazas hacia las colegiadas, y Davinia Casimiro, presidenta del club, aludió a incoherencias en el acta para suavizar los actos de sus jugadores, lo cierto es que al Comité de Competición no le tembló el pulso con una sanción ejemplar.

En febrero, las árbitras de su partido ante el Arena Futboltec tuvieron que encerrarse en la caseta por una batalla campal

Una expulsión, el detonante

En el caso más reciente, ocurrido hace una semana, el nombre del equipo teldense volvía a salir a la palestra por verse involucrado en unos incidentes violentos gravísimos, tanto dentro como fuera del terreno de juego, que obligaron a suspender el choque ante el CD Valdecasas en el minuto 86.

La expulsión por doble amonestación del jugador D.H.C., del CD Valdecasas, generó la reacción inmediata del futbolista. Este trató, según relataba Telde Actualidad, de quitarle la tarjeta al colegiado, insultándole repetidamente; además, al abandonar el terreno generó un ambiente de tensión que estallaría segundos después.

Un presunto manotazo entre varios futbolistas de ambos equipos desató una pelea colectiva. Según recogió el colegiado en el acta arbitral, «la práctica totalidad de los jugadores comenzaron a propinarse golpes y patadas con fuerza excesiva». El partido se interrumpió de inmediato.

El expulsado, según las informaciones, regresó al campo sujetando a una persona por el cuello para provocarle la asfixia. La situación se agravó con la invasión del terreno de juego del campo municipal de El Goro por varios aficionados que se sumaron a la batalla.

Esta vez, Competición ha suspendido un mes cautelarmente a uno de sus jugadores y a dos del Valdecasas

Medidas cautelares

Desde la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, se ha condenado públicamente los hechos, «sin que en estos momentos resulte prudente realizar cualesquiera otras manifestaciones adicionales, habida cuenta que los hechos están siendo objeto de instrucción por parte del órgano disciplinario competente». Cautelarmente, el Comité de Competición y Disciplina dictaba una resolución en la que se ha suspendido por un mes a los jugadores reseñados en el apartado de incidencias del acta arbitral. Inhabilitación de un mes a dos futbolistas del Valdecasas y uno del Teldecosta.