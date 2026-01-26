La Copa del Rey de baloncesto 2026, sin el CB Gran Canaria entre sus pasajeros, ya conoce su hoja de ruta hasta la final del Roig Arena

La Copa del Rey Valencia 2026 ya ha dado su primer paso con la celebración este lunes del sorteo de emparejamientos de cuartos de final, que ha tenido lugar en el Teatre Martin i Soler – Palau de les Arts Reina Sofia de la capital levantina.

Con la periodista Alejandra Llambés y el ex jugador acb Pepe Pozas como maestros de ceremonia, el acto ha contado con la presencia de Antonio Martín, presidente de la acb, José Luis Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat y Rocío Gil, Concejal de igualdad, educación y deportes del Ayuntamiento de Valencia.

Tras una breve explicación por parte de los presentadores sobre lo que va a ser el gran evento copero y todo lo que se va a desarrollar en torno al Roig Arena, fueron precisamente los representantes institucionales los primeros en tomar la palabra.

“De esta nueva edición de la Copa del Rey podemos esperar todo”, señaló Antonio Martín. El presidente de los clubes indicó además que “aquí se mezclan muchos condicionantes para que sea una Copa distinta. Que todo esté junto, en un mismo espacio, va a crear un ambiente difícil de igualar. Creo que esa máxima de equilibrar lo presencial, lo analógico y lo digital, en esta Copa lo vamos a conseguir para disfrute de los aficionados”.

Antonio Martín, tras dar las gracias a los clubes, a las autoridades y a los patrocinadores, afirmó que “Valencia es el sitio para estar por muchos motivos. La ciudad, la Comunidad Valenciana lo merecen. Lo han pasado mal y queremos ayudar a que esto sirva para empezar a sonreír y a pasarlo bien”.

Por su parte, Rocío Gil aseguró que “en la ciudad de Valencia estamos muy contentos y agradecidos de albergar la Copa del Rey. Desde el Ayuntamiento, con la alcaldesa a la cabeza, apostamos por estos eventos que hacen más grande la ciudad. Además ese fin de semana daremos también el pistoletazo de salida a las Fallas, así que los aficionados podrán disfrutar de esos dos eventos muy importantes para nosotros. Os esperamos con los brazos abiertos y seguro que serán días muy bonitos y con muchos éxitos”.

En último lugar, José Luis Díaz afirmó que “estamos ante un evento de altura y el mensaje que quiero transmitir es de ilusión. Para la Generalitat es una ilusión muy grande tener esta competición en Valencia. Es uno de los grandes eventos deportivos de la temporada. Y creo que, además, por la situación en que está ahora mismo el baloncesto en la comunidad, nos llega en el mejor momento. Supondrá la puesta de largo de ese gran complejo deportivo que es el Roig Arena y me da la impresión que vamos a estar ante la mejor edición de la Copa del Rey”.

Calendario de la Copa del Rey

Y llegó entonces el momento de la verdad. Con las leyendas del basket, Víctor Claver, y del tenis, David Ferrer, ejerciendo como manos inocentes y tras una breve introducción de los presentadores, se fue conformando el cuadro final de la Copa del Rey Valencia 2026.

El primer duelo de cuartos de final en aparecer emparejó al anfitrión del torneo, Valencia Basket con el Joventut Badalona, quedando enfrentados a continuación Barça y el equipo que finalmente quede entre los no cabezas de serie, UCAM Murcia o Kosner Baskonia, que se decidirá tras la disputa del encuentro aplazado de la 10ª jornada entre el Granca y los vitorianos en el Arena.

A continuación, la suerte quiso que Kosner Baskonia o UCAM Murcia, quien ocupe la cuarta plaza de la tabla, sea el rival de La Laguna Tenerife, cerrándose el cuadro con el duelo entre Real Madrid y Unicaja.

Cuartos de final (19 de febrero):

17.00 horas: Valencia Basket - Joventut Badalona (Eliminatoria B)

20.00 horas: Real Madrid - Unicaja (Eliminatoria A)

Cuartos de final (20 de febrero):

17.00 horas: Kosner Baskonia / UCAM Murcia - La Laguna Tenerife (Eliminatoria D)

20.00 horas: Barça - UCAM Murcia/ Kosner Baskonia (Eliminatoria C)

Semifinales (21 de febrero):

17.00 horas: Ganador eliminatoria A - Ganador eliminatoria B (Semifinal 1)

20.00 horas: Ganador eliminatoria C - Ganador eliminatoria D (Semifinal 2)

Final (22 de febrero):

18:00 horas: Ganador semifinal 1 - Ganador semifinal 2

Todos los partidos se podrán ver en directo por DAZN.

La Minicopa Endesa, con el Tirma Gran Canaria

A continuación, el protagonista fue la Minicopa Endesa, que disputará su Fase Final en el pabellón Fuente de San Luis, la mítica Fonteta, del 18 al 22 de febrero y que, como ya es habitual en las últimas temporadas, también celebró hoy su sorteo de grupos.

Los ‘Colgados del Aro by Endesa’ Toñín Llorente y Juanma López Iturriaga fueron los encargados de ir sacando las diferentes bolas que acabaron situando a los ocho equipos clasificados en los dos posibles grupos, quedando distribuidos de la siguiente forma:

