ATLETISMO
HPS garantiza la seguridad sanitaria en la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas
El grupo hospitalario acompañó a los corredores con “un dispositivo sanitario completo y altamente cualificado”
Hospital Perpetuo Socorro (HPS) fue el pasado domingo el Servicio Médico Oficial de la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas, celebrada en el entorno del Puerto de La Luz, una cita deportiva de referencia que ha vuelto a convertir el espacio portuario en un punto de encuentro para el deporte y la ciudadanía.
El dispositivo sanitario estuvo coordinado por Juan José Díaz, especialista de la Unidad de Medicina Intensiva y Reanimación del hospital, y contó con dos equipos de Soporte Vital Básico y dos equipos de Soporte Vital Avanzado, además de un hospitalito instalado en la línea de meta, atendido por personal médico y de enfermería. La prueba se desarrolló con total normalidad, sin registrarse incidencias de gravedad entre los participantes. El equipo sanitario realizó atenciones leves propias de este tipo de eventos deportivos, garantizando en todo momento una respuesta rápida y eficaz.
Seguridad, salud y excelencia
Durante el evento estuvo presente la directora Comercial, Marketing y Comunicación del Grupo HPS y gerente de Kala by HPS, Eva Molina Barber, quien participó en la entrega de premios y destacó la importancia de que el Puerto de La Luz vuelva a convertirse en un espacio para el deporte con la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas.
Para el grupo hospitalario “el compromiso con el deporte va siempre ligado a la seguridad, la salud y la excelencia asistencial”, señaló Molina Barber. En este sentido, explicó que HPS acompañó a los corredores con “un dispositivo sanitario completo y altamente cualificado”, reafirmando así su compromiso con el bienestar de los deportistas y la promoción de hábitos de vida saludables.
Con su participación en la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas, Hospital Perpetuo Socorro refuerza su implicación con el deporte, la salud y la seguridad, contribuyendo al éxito organizativo de un evento que consolida al entorno portuario como un espacio abierto al deporte y a la convivencia ciudadana.
