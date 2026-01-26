La Real Federación Canaria de Golf entrega la Medalla de Oro al Mérito en Golf a Emilio Perera Hernández

El pasado sábado 24 de enero, la Real Federación Canaria de Golf entregó la Medalla de Oro al Mérito en Golf a Emilio Perera Hernández reconociendo su trayectoria como jugador, formador y referente del golf en Canarias.

El acto tuvo lugar en el Real Club de Golf de Las Palmas y estuvo presidido por el presidente de la Real Federación Canaria de Golf, Diego Cambreleng, que hizo entrega de esta distinción ante la presencia de los federados, profesionales del sector y jugadores.

Una figura fundamental en el desarrollo del golf en Canarias

Con esta Medalla de Oro, la Real Federación Canaria de Golf rindió homenaje a una figura de especial relevancia en el desarrollo del golf en Gran Canaria y en Canarias durante varias décadas. Perera ha sido un referente en la enseñanza de este deporte, destacando por su conocimiento técnico y por su capacidad para formar jugadores desde una perspectiva integral, tanto deportiva como humana.

Su influencia abarca distintas generaciones de golfistas canarios en categorías adultas y senior. Su papel como profesor de la cantera golfística canaria ha sido fundamental para el crecimiento y la proyección del golf en las Islas.

Entre los alumnos más destacados que se han formado bajo su tutela se encuentra el golfista profesional Rafael Cabrera-Bello, quien ha reconocido en múltiples ocasiones la importancia de Emilio Perera en su desarrollo deportivo, definiéndolo como «mi profesor de toda la vida» y atribuyéndole una parte esencial de su formación técnica y mental.

Un reconocimiento a la constancia y la pasión por el golf

Este homenaje también pone en valor la dedicación, constancia, vocación y buen hacer de Emilio Perera, así como su contribución inestimable a la transmisión de valores como el respeto, el esfuerzo y la pasión por el golf.

La entrega de la Medalla de Oro al Mérito en Golf supone el reconocimiento institucional a una trayectoria ejemplar y a un legado que permanecerá como referencia para el presente y el futuro del golf canario.