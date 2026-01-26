Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Real Federación Canaria de Golf entrega la Medalla de Oro al Mérito en Golf a Emilio Perera Hernández

La distinción reconoce su trayectoria como jugador, formador y referente del golf en Canarias durante décadas

La Real Federación Canaria de Golf entrega la Medalla de Oro al Mérito en Golf a Emilio Perera Hernández / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El pasado sábado 24 de enero, la Real Federación Canaria de Golf entregó la Medalla de Oro al Mérito en Golf a Emilio Perera Hernández reconociendo su trayectoria como jugador, formador y referente del golf en Canarias.

El acto tuvo lugar en el Real Club de Golf de Las Palmas y estuvo presidido por el presidente de la Real Federación Canaria de Golf, Diego Cambreleng, que hizo entrega de esta distinción ante la presencia de los federados, profesionales del sector y jugadores.

Una figura fundamental en el desarrollo del golf en Canarias

Con esta Medalla de Oro, la Real Federación Canaria de Golf rindió homenaje a una figura de especial relevancia en el desarrollo del golf en Gran Canaria y en Canarias durante varias décadas. Perera ha sido un referente en la enseñanza de este deporte, destacando por su conocimiento técnico y por su capacidad para formar jugadores desde una perspectiva integral, tanto deportiva como humana.

Su influencia abarca distintas generaciones de golfistas canarios en categorías adultas y senior. Su papel como profesor de la cantera golfística canaria ha sido fundamental para el crecimiento y la proyección del golf en las Islas.

Entre los alumnos más destacados que se han formado bajo su tutela se encuentra el golfista profesional Rafael Cabrera-Bello, quien ha reconocido en múltiples ocasiones la importancia de Emilio Perera en su desarrollo deportivo, definiéndolo como «mi profesor de toda la vida» y atribuyéndole una parte esencial de su formación técnica y mental.

Un reconocimiento a la constancia y la pasión por el golf

Este homenaje también pone en valor la dedicación, constancia, vocación y buen hacer de Emilio Perera, así como su contribución inestimable a la transmisión de valores como el respeto, el esfuerzo y la pasión por el golf.

La entrega de la Medalla de Oro al Mérito en Golf supone el reconocimiento institucional a una trayectoria ejemplar y a un legado que permanecerá como referencia para el presente y el futuro del golf canario.

