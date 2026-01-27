Dejan Ojeda, el técnico más joven de la Liga Guerreras Iberdrola que ahora dirige al Rocasa Gran Canaria: «Soy consciente de la edad que tengo, pero es un desafío»

¿Cómo se encuentra después de un tiempo desde su aterrizaje en el Rocasa como entrenador principal?

Me siento con muchísimas ganas. Esto es un reto para alguien que tiene muy poca experiencia en la élite del balonmano nacional español, como es mi caso. También me siento con confianza por parte del club. Seguramente, yendo a asegurar, se podría haber hecho otra cosa e ir a por alguien con más recorrido o experiencia, pero apostaron por mí. Además, me siento con la confianza de Carlos Herrera, el técnico que dejó el club antes de mi llegada, porque fue la persona que me dio la oportunidad y las riendas para trabajar de forma conjunta con él, no como un segundo, sino tomando decisiones en partidos y entrenamientos. Por otra parte, las jugadoras me están ayudando mucho; tenemos un buen feeling y eso es clave.

¿Siente el vértigo de ser el entrenador más joven de la liga?

Si me pusiera a pensarlo, se notaría, creo. Soy consciente de la edad y del poco bagaje que tengo, aunque supone un desafío más. Medirme a entrenadores a los que he visto por la televisión y a los que me he enfrentado, pero desde otro prisma como ayudante, es como cumplir el sueño de cualquier joven entrenador. Poder verme las caras con técnicos como Joaquín Rocamora, Manuel Álvarez, Robert Cuesta… para mí es un reto; ojalá que las chicas y el club me permitan seguir adquiriendo experiencia y aprendiendo. Cada día nos encontramos una batalla nueva: cada entrenamiento, trabajar con ellas, preparar los partidos, tomar decisiones ante grandísimos entrenadores… Todo eso suma.

Usted vivió una primera toma de contacto como entrenador jefe del Rocasa en el Play Down para evitar el descenso de 2024, ¿le ha servido ahora esa experiencia?

Sí, la verdad es que sí. Enfrentarme en primera línea a la dirección y a la planificación del equipo me sirvió mucho. Es verdad que llegué en el tercer partido de la primera vuelta y ya prácticamente estábamos salvadas; teníamos que perderlo todo para descender y el que iba último ganarlo todo. Evidentemente, llegué en una situación difícil, aunque el escenario era más o menos positivo para lograr el objetivo. El primer partido que dirijo contra Oviedo sabíamos que, si ganábamos, salvábamos la categoría. Teníamos esa presión, jugábamos en casa y cargábamos con ese peso. Fue una experiencia muy gratificante enfrentarme a ese momento y lo sigo teniendo muy en cuenta para lo que se nos viene por delante ahora.

¿Cómo le comunican que es el elegido?

Es una reunión que tengo con Antonio Moreno, el presidente. Él me comunica que Carlos Herrera no continúa y que había varias posibilidades. Una de ellas era traer a alguien de fuera, que podía haber sido la más lógica, y yo habría seguido trabajando con el club si me lo hubiesen pedido. Otra opción era que el propio Antonio cogiese las riendas, pero con otras condiciones; es un hombre al que no le faltan ganas para asumir el reto, pero el desgaste de los viajes y los partidos habría sido bastante duro… Ya nos ayudó bastante antes de aquel Play Down, donde puso por delante el club a su salud, algo por lo que debemos estarle agradecidos, por eso y por muchas cosas. Y la más arriesgada era ponerme a mí. De todas esas, él apostó por mí, como Carlos, y así me lo dijo. Mi respuesta es la que se ha dado en los últimos cinco partidos: ganas y ambición por competir, con unas jugadoras que me han transmitido total confianza para trabajar todos juntos.

En la plantilla están dos leyendas como Silvia Navarro o Almudena Rodríguez, ¿cómo es el trato con ellas y con la plantilla?

Llevamos un tiempo trabajando juntos; yo las conozco desde hace años, de mi etapa como ayudante. Tener jugadoras de esa gran trascendencia en el plantel es una ayuda; voy de la mano con ellas. A mí me gusta ser cercano con ellas y respetar la jerarquía que tiene cada una dentro del equipo; hay que tratar a las jugadoras como se merecen. Al final, también son mis compañeras y tienen la misma ambición, la misma hambre para conseguir cosas importantes, porque aquí, desde 2022, no hemos conseguido ganar ningún título.

¿Hay alguna bromilla interna con su juventud ante la veteranía de esas grandes jugadoras a las que ahora está dirigiendo?

(Ríe) No, la verdad es que no. Somos un grupo humano increíble y tenemos momentos para todo: para enfadarnos cuando las cosas no salen y momentos de vacile cuando toca disfrutar… Tenemos una relación excepcional. Cuando hay que hacer una broma, se hace y se recibe (risas), siempre, pero cuando hay que apretar las tuercas, se hace. Ellas son conscientes de todo, tanto las veteranas como las más jóvenes.

¿Cómo se define como técnico?

Me considero un entrenador que siempre quiere seguir aprendiendo. El aprendizaje es algo que nunca debe terminar. Soy una persona que siente los nervios a flor de piel; el día que no esté nervioso antes de un partido será que algo no va bien, y creo que soy una persona pasional. Lo vivo muchísimo. Cuando las cosas no van bien y las chicas rompen esos baches, soy el primero que recorre la banda abrazando a las jugadoras porque se lo merecen. Cuando las cosas no van bien, ellas nos tienen que ver levantar los brazos para ayudarlas a salir de los peores momentos. Me veo así, aunque con mucho margen de mejora. Quiero mantener esa pasión por el balonmano que siento desde pequeño y transmitírsela a todos.

Viene de una familia donde el balonmano es religión. Su madre fue jugadora, su padre entrenador, tiene un hermano jugador… ¿Cómo es su relación con ellos?

Mi padre y mi madre me han ayudado siempre en todas las decisiones que he tomado. Cuando era jugador crucé el charco y tuve que volver porque no me adapté al alto rendimiento; siempre me han ayudado porque saben lo que es estar en la élite. Mi madre (Jadranka Franeta) fue jugadora profesional; mi padre (Diego Ojeda) no llegó al mundo profesional, pero sí fue entrenador de División de Honor durante muchos años, y ahora trabaja conmigo como parte del cuerpo técnico. Y mi hermano (Marko Ojeda), aunque ahora está lesionado y se está recuperando, es un chico que ha tocado el máximo nivel. Somos una familia que respira balonmano y aquí siempre estamos apoyándonos en cualquier momento.

¿Se apoya más en la sabiduría de sus padres o en el conocimiento de las jugadoras?

Depende de para qué. Al estar mi padre en el cuerpo técnico, trabajamos codo con codo; me da consejos y actúa como un segundo entrenador muy valioso por todo lo que ha vivido. Cuando estoy pensando en una cosa y él piensa otra, nos sentamos para valorar toda esa información con el objetivo de tomar la decisión correcta. Por otro lado, la experiencia de mi madre como jugadora me permite comentar las sensaciones que le transmite el equipo, porque ha estado muchos años en un vestuario y sabe cómo funciona. Las jugadoras también están sumando mucho; me transmiten en qué punto está el grupo y cómo está cada una, porque son personas y pueden tener un mal día, como todos. Nadie se incomoda con la ayuda que le puedan prestar; aquí todos remamos en la misma dirección.

¿Le embriaga la adrenalina de no haber perdido y estar en la pelea por todo?

Ya lo comenté hace unos días: no es el momento de quitar el pie del acelerador, pero, si lo piensa fríamente, queda toda la segunda vuelta por delante. Estamos mirando al derbi del domingo para seguir sumando. Lo que nos ha llevado a estar arriba es pensar en el partido que toca cada semana. Eso nos hace mantener el foco sin levantar el pie del acelerador. Nos queda mucho por mejorar, pero la competición no espera a nadie. Tenemos que intentar seguir sumando y, el día que no lo logremos, nos tiene que servir para seguir trabajando. Queremos mirar lejos, pero el foco lo tenemos en el duelo ante el San José Obrero de Lanzarote.

¿Cuál es el objetivo actual de este Rocasa?

El objetivo a principios de año era estar arriba y ahora estamos en ese momento. La idea es pelear por todos los títulos que estén en nuestras manos hasta que la competición diga lo contrario. Queda mucho y vamos a tener que pelear una barbaridad; tenemos una eliminatoria de Copa para meternos en la fase final… Los objetivos siguen siendo los mismos que a principios de temporada. Estamos en el momento que queríamos y lo difícil viene ahora, que es mantenernos. Queremos batallar por una plaza de competición europea y luchar por todo lo que queda.

Antes comentó que usted y las jugadoras tienen hambre, ¿ve posible ganar un título esta misma temporada?

Para conseguir algo así hay que trabajar mucho. La Liga Guerreras Iberdrola está muy igualada. Venimos de jugar contra el Bera Bera, el actual campeón, que llegó al partido con dos bajas muy sensibles y que ha ganado todos los títulos nacionales durante las últimas dos temporadas. También están a buen nivel el Atlético Guardés, el Costa del Sol Málaga, el Elche… Hay que hacer las cosas bien y tener el factor suerte, aunque ni contando con eso tienes garantizado ganar un trofeo. Sin embargo, es importante tener estas ganas de trabajar, esta convicción y esta hambre por estar en la pelea, por volver a demostrar que el Rocasa es un referente a nivel nacional y que va a estar ahí. Las jugadoras tienen ganas y, para mí, sería un orgullo poder traer a esta casa un título. Sería muy gratificante lograrlo por el fantástico grupo de chicas que tenemos, por el cuerpo técnico que hemos formado, por el esfuerzo del club y por el apoyo de nuestra gente, que nos empuja como hizo contra el Bera Bera en los malos momentos. Eso sí, debemos tener los pies en el suelo; sabemos de dónde venimos y no podemos dejar de trabajar.