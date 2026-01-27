El Guaguas y el Olímpico desafían a la Liga italiana de voleibol, la mejor del planeta

Reto mayúsculo para los dos representativos grancanarios que siguen vivos en las competiciones europeas, el Guaguas y el Olímpico, con un nuevo duelo, esta vez por partida doble ante dos equipos italianos, representantes de la mejor liga doméstica del planeta voleibol.

El Guaguas afronta su segundo duelo directo ante el mejor equipo del mundo, el Perugia, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la CEV Champions League, en un encuentro que se desarrollará mañana por la tarde (19.30 horas), sobre la pista de Pala Barton, en un desafío sin precedentes para los guerreros de Sergio Miguel Camarero.

Por su parte, el Emalsa Gran Canaria afronta al calor del hogar, sobre la pista del Arena (19.00 horas), su estreno en unos cuartos de final continentales, en la Challenge Cup, en una nueva frontera a superar por el equipo dirigido por Juan Diego García. Su rival, el Megabox Group Vallefoglia, a pesar de no contar con el pedigrí del Perugia, representa a la mejor liga doméstica del mundo, la italiana, en un doble reto apasionante para las grancanarias.

Segundo asalto y sin contar con el factor sorpresa

Formación del Perugia sobre la pista del Gran Canaria Arena. / José de Haro

El Guaguas se mide por segunda vez en la fase de grupos de la Champions League al vigente campeón de la competición y campeón del mundo, el Perugia. Los grancanarios fueron capaces en la segunda jornada de poner sobre la pista del Arena contra las cuerdas al equipo dirigido por Angelo Lorenzetti, que se vio obligado a sacar todo su arsenal ante el campeón español para poder salvar los muebles y salvar su honor con un triunfo en el tie-break (2-3).

Los transalpinos llegan a la cita como primeros clasificados del Grupo C, con tres triunfos en sus tres encuentros disputados, pero sobre todo, siendo conscientes del nivel de un Guaguas que les hizo sufrir en la primera vuelta y que en esta ocasión no contará con el factor sorpresa. Además los italianos ejercerán como locales en todo un templo del voleibol en el país de la bota, el Pala Barton de Perugia, con capacidad para 4.986 almas y que suele contar con uno de los ambientes más infernales del concierto europeo.

El Perugia lidera la SuperLega italiana con un balance de 16 victorias y dos derrotas, con dos puntos de distancia sobre el segundo clasificado, el Verona.

Desde tierras italianas, el receptor argentino del Guaguas, Nico Bruno, quien no pudo medirse a los italianos en el encuentro de ida por su reciente paternidad, afirmó que "este partido será el más difícil del grupo, ante un rival que marcha líder, pero nosotros no renunciamos a intentar puntuar e incluso ganar el partido", en toda una declaración de intenciones de un Granca que salió fortalecido de su primer enfrentamiento.

El Perugia cuenta en su constelación de estrellas con el mejor colocador del mundo, Simone Giannelli, además de dos jugadores diferenciales que ya mostraron su potencial en la Isla, como son el opuesto tunecino Wassim Ben Tara y el receptor japonés, Yuki Ishikawa, que fue decisivo en el último asalto que le dio el triunfo en el primer partido. En el caso de los grancanarios, a la presencia del galáctico Osmany Juantorena, se suma la presencia de un Walla Bezerra que ya demostró la potencia de su brazo ante los italianos en el Arena y la intimidación de Hélder Spencer en el centro de la red, que fue clave en el buen encuentro de los amarillos.

Una nueva barrera a superar para el Olímpico

Formación del Megabox Group Vallefoglia en su último partido disputado en su casa en la Challenge Cup. / Megabox Group Vallefoglia

Doble reto para un Emalsa Gran Canaria que debuta en unos cuartos de final continentales y lo hace además ante un equipo italiano, el Megabox Group Vallefoglia, quinto clasificado de la última edición de la Serie A1 italiana, en la que se puede decir que es un recién llegado.

El equipo entrenado por Andrea Pistola llega a la cita del Arena como sexto clasificado de su competición doméstica, con un balance de 12 victorias y nueve derrotas; mientras que las grancanarias han ido de menos a más en la temporada, siendo actualmente terceras, con un balance de ocho victorias y seis derrotas, además de venir de caer el pasado fin de semana en semifinales de la Copa de la Reina ante sus vecinas del Heidelberg Volkswagen, que a la postre fueron las subcampeonas del torneo.

En la escuadra italiana destacan por encima de sus compañeras la receptora italiana Loveth Omoruyi y la central croata Bozana Butigan, además de sus dos opuestas, la albanesa Erblira Bici y la búlgara Mikaela Stoyanova y la central canadiense Nyadholi Thokbuom ; mientras que en el caso de las grancanarias, están mostrando su mejor nivel su capitana Saray Manzano, además de contar en sus filas con la italiana Ajack Malual en la posición de opuesta, quien junto a Juan Diego García, que fue asistente hasta el curso pasado en la competición italiana, les confiere de un conocimiento sobre su rival, que podría ser clave para sorprenderlas en el primer envite sobre la pista del Arena. La presencia en la creación de Marina Scherer, en recepción de Petra Indrova y la pareja de centrales formada por Laura Suárez y Meg Brown, son una garantía en el conjunto isleño de cara a presentar batalla a las italianas.

El propio García destaca del partido "el aprendizaje" que sacarán sus jugadoras de medirse a un equipo de la mejor liga del mundo y la importancia de "jugar sin presión", ante un rival que es claro favorito, como demostró en octavos de final, al derrotar al Fatum Nyíregyháza húngaro sin conceder ni un solo set a su rival.