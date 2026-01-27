Pablo Melo dimite como entrenador del Spar Gran Canaria y Falo Calvo se hace cargo del equipo

La dimisión por sorpresa de Pablo Melo al frente del banquillo del Spar Gran Canaria, tras dos partidos al frente del equipo, ante el Cadí la Seu y el Spar Girona, ha obligado a reaccionar a la dirección deportiva del equipo isleño, que ha colocado al frente del equipo a Falo Calvo, entrenador y conocido director del Global Jam y que en el pasado se le relacionó con la posible compra del CB Gran Canaria, en representación de su asociado Joel Freeland.

La estrecha relación que mantiene desde hace años el nuevo técnico del Islas Canarias con la directora técnica del conjunto isleño, Begoña Santana, ha posibilitado su rápida incorporación al banquillo tras la inesperada decisión de su andetecesor en el cargo, Pablo Melo, quien era presentado el pasado 23 de enero, en sustitución del destituido José Carlos Ramos.

Por su parte Calvo ya se ha puesto esta mañana al frente del equipo y ha dirigido su primer entrenamiento para preparar su visita al cuarto clasificado, el Global Hozono Jairis, el domingo (11.00 horas), en Alcantarilla (Murcia).

El Spar Gran Canaria es colista de la Liga F Endesa, con tres victorias en su casillero, aunque se mantiene a dos de la salvación, discutiéndose las dos plazas de descenso con el Movistar Estudiantes y el Kutxabank Araski.

