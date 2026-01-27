BALONCESTO FEMENINO
Pablo Melo dimite como entrenador del Spar Gran Canaria y Falo Calvo se hace cargo del equipo
El técnico lanzaroteño da un paso al costado tras dos partidos al frente del equipo amarillo
La dimisión por sorpresa de Pablo Melo al frente del banquillo del Spar Gran Canaria, tras dos partidos al frente del equipo, ante el Cadí la Seu y el Spar Girona, ha obligado a reaccionar a la dirección deportiva del equipo isleño, que ha colocado al frente del equipo a Falo Calvo, entrenador y conocido director del Global Jam y que en el pasado se le relacionó con la posible compra del CB Gran Canaria, en representación de su asociado Joel Freeland.
La estrecha relación que mantiene desde hace años el nuevo técnico del Islas Canarias con la directora técnica del conjunto isleño, Begoña Santana, ha posibilitado su rápida incorporación al banquillo tras la inesperada decisión de su andetecesor en el cargo, Pablo Melo, quien era presentado el pasado 23 de enero, en sustitución del destituido José Carlos Ramos.
Por su parte Calvo ya se ha puesto esta mañana al frente del equipo y ha dirigido su primer entrenamiento para preparar su visita al cuarto clasificado, el Global Hozono Jairis, el domingo (11.00 horas), en Alcantarilla (Murcia).
El Spar Gran Canaria es colista de la Liga F Endesa, con tres victorias en su casillero, aunque se mantiene a dos de la salvación, discutiéndose las dos plazas de descenso con el Movistar Estudiantes y el Kutxabank Araski.
HABRÁ AMPLIACIÓN
Suscríbete para seguir leyendo
- Coque Malla, músico y actor: «Para mi sorpresa, el mayor reto de 'La ópera de los tres centavos' fue la parte vocal»
- La Guardia Civil empieza a vigilar los maleteros de los canarios en busca de este objeto prohibido: multas entre 600 y 30.000 euros
- Ascenso e inicio de una época gloriosa
- La joya escondida de Gran Canaria donde comer carne a la brasa y cocina canaria a precios económicos
- Fallece la joven luchadora Divine Lifis, del Unión Gáldar Grupo Ybarra
- El primer vestigio del punk canario
- Así es la cafetería de moda en el norte de Gran Canaria: un lugar ideal para brunch y meriendas
- Una reforma esperada durante décadas: Tomás Morales ya está abierto al tráfico