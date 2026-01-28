Almogarén y Unión Gáldar reeditan la final de la liga en un duelo por el liderato de la Copa Fundación La Caja de Canarias

Segunda jornada de la Copa para la Primera Categoría y llega el duelo de los dos máximos favoritos. Reeditando la final de la Liga Cabildo de Gran Canaria, Almogarén y Unión Gáldar se verán las caras en el terrero José Manuel Hernández este viernes a las 21:00.

Ambos conjuntos vienen de ganar en la primera jornada ante Castro Morales y Castillo, respectivamente, por lo que quién salga ganador de la luchada se colocará líder de la Copa Fundación La Caja de Canarias. Especial atención al duelo de Álvaro Déniz, puntal B del Almogarén, y Alberto Zamora, puntal A del Unión Gáldar. Así como a lo que realicen Fran Cazorla, Cristo Hernández e Ismael Déniz por los de Valsequillo y Francisco Ojeda 'Kiki' o Mansour Sonko por los del norte de Gran Canaria.

En Lomo Cementerio, viernes a las 21:00, se disputará la otra luchada de la jornada entre Castro Morales y Castillo. Ambos llegan con la necesidad de ganar en esta segunda jornada para no quedar descolgados de los dos primeros puestos nada más empezar la competición.

Penúltima jornada en Tercera Categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria

Con todo dispuesto para este jueves, la categoría de bronce de la Lucha Canaria de Gran Canaria llega a su penúltima jornada con la posibilidad de conocer a los dos finalistas por el título.

El Castro Morales B recibe al Ajódar en Lomo Cementerio a las 21:00 con el objetivo de certificar su primera posición. Los de Telde no podrán contar con sus destacados, pero de ganar disputarán el título de Tercera Categoría ante el Unión Sardina, ya que este tiene mejor luchaverage particular que los de Gáldar. Mientras, que una derrota del Castro Morales B dejaría todo por decidir para la última jornada. En el Ajódar las cuentas están claras, deben ganar.

En El Doctoral, también a las 21:00, el Adargoma visita el terrero del colista en busca de una victoria que siga sumando sensaciones para la Copa en el año de su reestreno. Por su parte, a las 20:30, el Unión Sardina tendrá que luchar ante el Vecinos Unidos, penúltimo con 6 puntos, en el terrero José L. Sánchez. De ganar, el Unión Sardina pondría pie y medio en la final por el título.

La Liga ABT Canarias Sénior/Promoción comienza a definir sus puestos

Tres luchadas habrá este fin de semana en la categoría femenina con especial interés en El Chiquero donde se enfrentan las segundas y terceras clasificadas. Maninidra y Castro Morales se ven las caras el sábado a las 20:00 queriendo meter presión a un Santa Rita, líder de la Liga ABT Canarias Sénior/Promoción, que se enfrenta en el Tomás el Bombero a las 19:30 ante el Almogarén, sexto clasificado.

Noticias relacionadas

Aunque la jornada comienza desde este miércoles con la luchada entre el Roque Nublo, quintas con 4 puntos, y el Unión Sardina, cuartas con 9 puntos, a las 20:00 en el Cruce de Arinaga.