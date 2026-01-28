El Emalsa compite sin premio ante el Vallefoglia y se complica el pase en Europa

El CV Emalsa Gran Canaria firmó una actuación valiente, pero acabó cediendo ante la solidez del Megabox Volley Vallefoglia en el partido de ida de los cuartos de final de la Challenge Cup. El conjunto amarillo compitió de tú a tú durante muchos tramos del encuentro, aunque no logró sostener el ritmo del potente bloque italiano en los momentos decisivos de cada set, lo que se tradujo en una derrota por 0-3.

El choque, disputado en el Arena, supuso la primera derrota europea del Emalsa esta temporada. Un resultado duro, pero que no empaña la imagen ofrecida por las isleñas, que se quedaron sin el premio de sumar al menos un set pese a un desarrollo igualado hasta los puntos finales, donde el Vallefoglia hizo valer su experiencia y pegada.

Con este marcador, las grancanarias viajarán a Pésaro la próxima semana con una renta muy complicada de remontar. El partido de vuelta se disputará el miércoles 4 de febrero, a las 19.00 horas, con la ilusión intacta y el reto de volver a competir ante uno de los grandes favoritos al título.

Un Emalsa valiente desde el inicio

El Emalsa salió decidido a marcar territorio desde el primer punto y pronto se hizo con los primeros parciales del encuentro (6-3). El Vallefoglia, sin embargo, fue ajustando su juego y, arriesgando desde el saque, logró equilibrar un duelo eléctrico (9-9).

Las amarillas mantuvieron el pulso durante buena parte del primer set, cometiendo muy pocos errores y respondiendo al aumento de intensidad italiana en la red (16-17). Fue en el tramo final cuando un par de servicios al límite permitieron al conjunto visitante abrir una pequeña brecha (17-20), que ya no desaprovecharía para cerrar el parcial por 21-25.

El segundo set volvió a arrancar con igualdad (6-6), aunque el Vallefoglia comenzó a exhibir su mejor versión. Los problemas en recepción obligaron al técnico local a pedir tiempo muerto (11-17), pero el Emalsa no se rindió. Un parcial de 8-4 devolvió la emoción al Arena y forzó la parada del técnico visitante, Andrea Pistola (19-21).

Tras el parón, el equipo italiano volvió a imponer su temple. Un nuevo 1-4 de parcial fue suficiente para adjudicarse también el segundo acto (20-24).

El tercer set siguió un guion similar. El Vallefoglia abrió ventaja con rapidez (5-10), pero el Olímpico, empujado por el gran ambiente en la grada, recortó distancias con orgullo (11-13). De nuevo, la regularidad y eficacia del conjunto italiano en los puntos finales acabó decantando la balanza para cerrar el partido con otro 17-25.

Derrota sin premio, pero con la certeza de que el Emalsa Gran Canaria dio la cara hasta el final ante un rival de enorme nivel. Y eso, en una eliminatoria de esta exigencia, no es poco.