El Guaguas compite sin complejos en Perugia, pero cae con honores en la Champions

El CV Guaguas firmó una actuación de enorme mérito en el Pala Barton, donde cayó por 3-1 ante el Sir Safety Perugia, vigente campeón de Europa y del mundo. El conjunto amarillo compitió sin complejos, plantó cara al gigante italiano y dejó claro que está preparado para medirse a la élite continental, aunque la derrota le obligue ahora a hacer cuentas en la fase de grupos de la CEV Champions League.

El resultado final no refleja del todo la exigencia ni el nivel mostrado por los grancanarios en una noche de alto voltaje. Lejos de intimidarse por el escenario o el rival, el equipo de Sergio Miguel Camarero salió decidido a jugar de tú a tú ante uno de los grandes colosos del voleibol europeo.

El Guaguas compite sin complejos en Perugia / CV Guaguas

El técnico amarillo apostó por su sexteto de gala, con Unai Larrañaga como líbero, Io De Amo en la dirección, Osmany Juantorena y Nico Bruno en las alas, Hélder Spencer en el centro de la red y Walla Souza como principal referencia ofensiva. Era la primera visita del Guaguas al Pala Barton, pero el equipo se mostró valiente desde la primera bola.

Un primer set para creer

El arranque de partido fue una declaración de intenciones. El Guaguas firmó un primer set sobresaliente, sustentado en la fe, la constancia y un notable trabajo defensivo. Los amarillos lograron adelantarse por primera vez con el 17-18, obligando a Ángelo Lorenzetti a detener el juego ante el asombro de los más de 2.000 espectadores presentes.

Con un Walla inconmensurable y un bloque sólido, los grancanarios llegaron a colocarse 21-23, rozando la perfección necesaria para asestar el golpe. Sin embargo, cuando el set parecía al alcance, el marcador se igualó a 24. Ahí emergió el oficio del campeón. Plotnytski, Ishikawa y Ben Tara marcaron diferencias para cerrar la manga por 26-24.

El segundo parcial arrancó con un Perugia más reconocible, imponiendo su ritmo desde el saque (8-5). Aun así, el Guaguas sostuvo el intercambio de golpes y llegó a situarse por delante (10-11). Un nuevo estirón local (14-12) obligó a Camarero a pedir tiempo muerto, pero el potencial italiano y algunos errores al saque acabaron decantando el set por 25-19.

El Guaguas se negó a rendirse y protagonizó un inicio espectacular en el tercer set. Un sorprendente 4-10 silenció el pabellón y desató las dudas en el bando local. La máxima ventaja llegó con el 6-12, lo que obligó a Lorenzetti a parar el partido. Ni siquiera el toque de atención del técnico italiano frenó a los amarillos, que mantuvieron el control y cerraron el parcial por 21-25, devolviendo la emoción al choque.

El cuarto asalto comenzó con igualdad, pero el desgaste acumulado y la profundidad de banquillo del Perugia terminaron siendo determinantes. El campeón aceleró, redujo errores y se llevó el set por 25-20, cerrando el partido y confirmando su favoritismo.

Pese a la derrota, el Guaguas salió reforzado de Italia. Mostró carácter, nivel y ambición, y mantiene opciones de clasificación si logra ganar al Berlin en casa y al Praga a domicilio en las dos últimas jornadas. El reto es mayúsculo, pero este equipo ya ha demostrado que cree y compite entre los grandes de Europa.