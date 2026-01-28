Haimar Zubeldia vuelve a la EPIC Gran Canaria 2026, una cita fija para el enamorado de la isla

La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts sigue sumando nombres ilustres a su novena edición con la confirmación de Haimar Zubeldia, uno de los grandes referentes del ciclismo internacional y un auténtico clásico de la prueba, que volverá a tomar la salida del 6 al 8 de febrero de 2026 en una cita que ya considera imprescindible en su calendario.

El exciclista guipuzcoano, referente de la época dorada del ciclismo de finales de los 90 y los 2000, no falla a su encuentro anual con la EPIC Gran Canaria, consolidando una relación muy especial con la prueba y con la isla, de la que se declara un firme enamorado. Para Zubeldia, la EPIC es mucho más que una competición, es un fin de semana de encuentro y una experiencia que une deporte, territorio y pasión por el ciclismo.

Para el deportista, esta carrera es única y por eso no falla cada año. Recorridos exigentes, paisajes espectaculares y una organización que cuida cada detalle, son solo algunos de los motivos que llevan al ciclista guipuzcoano a la isla, donde confiesa que se siente en familia, cómodo y en casa. Zubeldia vuelve a una prueba integrada en el calendario UCI y el circuito Gran Fondo World Tour con el objetivo de dar su mejor versión, compartir con otros deportistas su amor por el ciclismo y para, sobre todo, disfrutar.

Una trayectoria de referencia en el ciclismo mundial

Haimar Zubeldia es icono del deporte, por su palmarés deportivo y por tener una de las trayectorias más sólidas del ciclismo profesional español. Ganador de 29 Grandes Vueltas, fue top 10 en el Tour de Francia, donde destacó por su regularidad y resistencia en alta montaña, logrando un quinto puesto en el Tour de 2003, además de múltiples puestos de honor en grandes etapas. Compitió al máximo nivel durante más de una década con equipos como Euskaltel-Euskadi y Astana, dejando huella como uno de los corredores más consistentes del pelotón internacional.

Esa experiencia y conocimiento del esfuerzo de larga duración encajan a la perfección con el espíritu de la EPIC Gran Canaria, una prueba que combina etapas exigentes, tramos cronometrados y un entorno natural único, que han enamorado al deportista convirtiéndose en una cita fija en su calendario personal.

Gran Canaria, un paraíso ciclista para Zubeldia

El ciclista de Usurbil conoce en profundidad las carreteras de la isla, donde ha pasado largas estancias entrenando y preparando temporadas. Como ha asegurado, Gran Canaria es para él uno de los mejores lugares del mundo para entrenar en invierno, ya que combina el buen clima, carreteras en perfecto estado y una gran variedad de rutas.

Zubeldia se ha declarado enamorado de, especialmente, las subidas largas y constantes de la isla, que define como "duras pero muy agradecidas", y reconoce que etapas con ascensos emblemáticos como Ayagaures, Ayacata o Tirajana forman parte de sus recorridos favoritos dentro de la EPIC.

Una cita que crece año tras año

La presencia de Haimar Zubeldia refuerza el carácter internacional y el prestigio de una prueba que en 2026 ha vuelto a colgar el cartel de completo, agotando sus 500 plazas en apenas seis horas y reuniendo a ciclistas de 25 nacionalidades.

Para Zubeldia, formar parte de la EPIC Gran Canaria es también ser testigo de su crecimiento: "Cada año la prueba da un paso más en nivel organizativo, participación y proyección internacional. Es un orgullo seguir formando parte de esta historia y compartir kilómetros con ciclistas de todo el mundo".

La EPIC Gran Canaria 2026 volverá a convertir a Maspalomas y a los municipios del sur y medianías de la isla en el epicentro del mejor ciclismo amateur internacional, uniendo a profesionales, exprofesionales y aficionados en una experiencia deportiva y humana única, con Haimar Zubeldia como uno de sus grandes protagonistas.

