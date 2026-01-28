The North Face Transgrancanaria reúne a patrocinadores e instituciones en un desayuno de agradecimiento

La organización de The North Face Transgrancanaria celebró esta mañana un desayuno institucional en la Sala de Prensa de los Hospitales Universitarios San Roque, de Las Palmas de Gran Canaria. El encuentro sirvió como agradecimiento a las instituciones, patrocinadores y colaboradores que hacen posible esta prueba internacional de trail running, reconocida como una de las más prestigiosas del mundo.

El acto también sirvió para oficializar la renovación del acuerdo de patrocinio con The North Face por tres años más, extendiendo la colaboración hasta 2029. El anuncio se realizó mediante un vídeo conmemorativo, seguido de intervenciones de representantes institucionales y una fotografía de familia que reflejó el espíritu colaborativo que caracteriza a esta carrera.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recalcó el apoyo que desde la institución insular se realiza hacia The North Face Transgrancanaria "como un elemento clave en nuestra acción transversal de Gobierno desde el área de Deportes" y expresó su enhorabuena por la renovación del acuerdo con The North Face hasta 2029. "Lo decimos en distintas ocasiones: el Cabildo hace una apuesta decidida por el deporte como elemento de promoción de la salud, cohesión social y también de proyección y dinamización de la isla", enfatizó.

Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, destacó que con pruebas deportivas como The North Face Transgrancanaria "también estamos manteniendo, conservando de manera colectiva nuestro entorno, nuestra isla de Gran Canaria". Romero afirmó además: "Sigo manteniendo que somos la mejor prueba del mundo de trail".

El consejero también subrayó la proyección internacional del evento: "Con esta prueba deportiva también estamos exportando no solo el elemento circunstancial de la prueba en ese periodo en el que se desarrolla, sino también durante todo el año con la presencia de otros equipos que vienen a entrenar a la isla. Y eso es lo que estamos intentando buscar, posicionar en el mapa la isla de Gran Canaria como ese gran destino, como esa isla mundial para la realización de eventos deportivos".

Sebastián Sansó, director general de Hospitales Universitarios San Roque, declaró que "un grupo sanitario fundamentalmente grancanario, con intereses no sólo en la capital, sino también en San Bartolomé de Tirajana, donde hemos impulsado relaciones con distintos países, no sólo del norte de Europa, sino de África, para trabajar en materia de turismo de salud y obviamente The North Face Transgrancanaria es un producto que nos proyecta una imagen y una reputación muy importante".

El director de The North Face Transgrancanaria, Carlos González, destacó que el desayuno celebrado "no es un acto casual, sino un encuentro pensado para agradecer y reconocer la aportación de todas las personas, entidades e instituciones que hacen posible esta prueba". González subrayó que la carrera "es el resultado del trabajo conjunto de administraciones públicas, empresas privadas, medios de comunicación, equipo organizador, voluntariado y del conjunto del tejido productivo de Gran Canaria", y afirmó que "todos forman parte de una misma familia que ha conseguido situar a la Transgrancanaria como un referente internacional".

Respaldo municipal y empresarial

El encuentro contó también con el respaldo de municipios clave en el recorrido de la prueba. Intervinieron Carla Campoamor, concejala de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; Francisco Perera, alcalde de Tejeda; Francisco García, alcalde de Santa Lucía de Tirajana; y José Agustín Arencibia, alcalde de Teror. Asimismo, destacaron las intervenciones de Lorenzo Spinelli, jefe del departamento comercial de Fred. Olsen Express, y Rodrigo Pérez Cano, responsable de comunicación del Grupo Lopesan.

Al evento asistieron representantes de los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Artenara, junto a empresas colaboradoras como 226ERS, Sonocom Audiovisuales, Aguas de Teror, Petzl, Pepsi, Avis Canarias, City Sightseeing, Emicela, Provital, Tirma, Lorenzo González Automoción e Inetel.

27ª edición: La cita de los récords

The North Face Transgrancanaria 2026 se celebrará del 4 al 8 de marzo y contará con más de 6.000 inscritos de 70 nacionalidades. El cartel deportivo será de primer nivel mundial, con la participación de atletas de la talla de Tom Evans, Henriette Albon, Josh Wade, Jonathan Albon, Ida-Sophie Hegemann y Hannes Namberger.

La fiesta del trail arrancará el miércoles 4 de marzo con el KV Vertical en Agaete. De las ocho modalidades previstas, la prueba reina será la Classic de 126 kilómetros, que partirá a medianoche del viernes desde la Playa de Las Canteras.