La enésima pirueta del Spar Gran Canaria

Otro giro de tuerca. Una nueva permuta en busca de la supervivencia. El Spar Gran Canaria se ha acostumbrado, a lo largo de los últimos años, a tener que vivir en el alambre o, al menos, con cierta incertidumbre a la hora de cerrar el objetivo de la permanencia en la máxima categoría del baloncesto femenino español. Hasta en la temporada pasada, en la que las grancanarias llegaron a jugar la Copa de la Reina tras once años de sequía, tuvieron que sufrir un final de curso accidentado y mirando más hacia la parte baja de la clasificación que hacia los puestos de privilegio, pero sin llegar a ver el peligro real de cerca. En ese sentido, una parte clave de estas dudas año a año reside en el proyecto, que además, en los últimos tiempos, ha vivido hasta siete cambios de entrenador, con técnicos repetidores, que impiden la estabilidad en una entidad que sigue siendo una de las principales referencias de toda la geografía española en materia de cantera.

Estos vaivenes arrancaron a principios de 2024, momento en el grancanario José Carlos Ramos decidió no continuar al frente del banquillo isleño. Ramos dejó atrás cuatro años y casi tres campañas como máximo responsable técnico, siendo artífice de la clasificación amarilla para los Playoffs por el título de 2021 y de la disputa de una eliminatoria de Eurocup en la 2021/22 ante el London Lions, en la que cayeron eliminadas. Los malos resultados de la campaña llevaron al preparador decir adiós a finales de enero, tras haber acumulado solo cuatro victorias en 19 encuentros. Ahí tomó las riendas Tony Viera, quien cogió al equipo hasta el final del curso sin conseguir la ansiada permanencia, pese a estar en la pelea hasta el final. Ni la llegada de Astou Ndour, mito del club insular, sirvió para alcanzar el objetivo prioritario, aunque, tras alcanzar un acuerdo con el Barça CBS, que renunció a su plaza, no se consumó el descenso.

César Aneas, en un ida y vuelta

La necesidad de robustecer el tejido deportivo del primer equipo del CB Islas Canarias y elevarlo hacia algo más potente llevó a la entidad a contratar a César Aneas, un técnico con experiencia en la máxima categoría y que llegó con una idea muy clara de cómo dirigir el barco. El éxito del entrenador badalonés, junto con un plantel remozado, resultó contundente casi desde el primer día: en diez jornadas sumó siete victorias y se posicionó entre los cuatro primeros clasificados del campeonato. Sin embargo, cuando todo parecía ir sobre ruedas, el catalán fue despedido por desavenencias con la propia cúpula del club grancanario. Ahí regresó de nuevo Tony Viera, aunque solo 12 días después del despido, la directiva dio marcha atrás y Aneas volvió para terminar la temporada.

A pesar de que se disputó la Copa de la Reina, algo se rompió con la salida y el retorno de Aneas. De hecho, el rendimiento del equipo nunca llegó a ser el mismo y, con el paso de las semanas, el fuego competitivo se fue apagando, pasando de pensar en una hipotética lucha por los Playoffs a quedarse en tierra de nadie, mirando de reojo la parte baja de la tabla. Todo finalizó con más polémica y un intercambio de comunicados entre el propio preparador catalán y la entidad, lo que embarró todavía más un año bastante parecido a una montaña rusa.

Un regreso, muchos cambios y la enésima pirueta

Una vez quedó cerrado el capítulo de César Aneas, el Islas Canarias comenzó a buscar un nuevo entrenador. El elegido fue, una vez más, José Carlos Ramos, quien regresó al club insular para recobrar el equilibrio que acabó, precisamente, con su marcha. No obstante, los malos resultados y el peligro real de descender impidieron que el técnico grancanario pudiese continuar al frente de la plantilla, siendo destituido hace apenas unas semanas. Su sustituto fue Pablo Melo, otro entrenador canario con amplia experiencia en categorías de formación en la Isla, pero su etapa apenas duró dos partidos, dado que presentó su dimisión. La reacción del club ante la noticia fue contratar a Falo Calvo, con el objetivo de intentar revertir una situación muy complicada dentro de una temporada en la que también se han marchado ocho jugadoras, incluyendo algunas que no llegaron ni siquiera a pisar territorio grancanario.

Ahora, Calvo tiene por delante 12 partidos con los que intentar revertir la situación y no acabar descendiendo. Para ello tendrá que recuperar, como mínimo, las dos victorias que le separan de la zona de salvación: los dos equipos más cercanos son el Araski, al que el Spar Gran Canaria ya ganó en la primera vuelta (77-83), y el Movistar Estudiantes, con el que perdió en su duelo en Madrid por 92-69, por lo que no es una situación imposible, aunque sí complicada.

Se salve o no, el CB Islas Canarias tendrá que reflexionar de cara a las próximas temporadas. Durante estos dos últimos años no ha habido estabilidad ni pilares sobre los que construir un proyecto que pueda perdurar en el tiempo, así como crecer para asentarse en la parte alta de la clasificación. Una parte alta a la que el cuadro amarillo, por historia y trascendencia, debería estar destinado.