La grancanaria Carolina Ferrera, admiradora de Pedri y Aitana Bonmatí, cumple su sueño de fichar por el Barça
La futbolista grancanaria, formada en el Arucas y en el Unión Viera, firma para jugar en el filial del cuadro blaugrana tras abandonar el CD Tenerife
Carolina Ferrera jugará en el FC Barcelona. La centrocampista grancanaria, de 15 años, se incorporará este invierno al filial azulgrana tras un nuevo paso en una trayectoria que sigue creciendo a gran ritmo.
Interior con recorrido, física y llegada al área, Ferrera ha destacado desde muy joven tanto en el fútbol de clubes como en las categorías inferiores de la selección. Está previsto que este viernes pase la revisión médica y formalice su vinculación antes de integrarse en el día a día del filial.
Formada en el Arucas CF, el equipo de su municipio, pasó posteriormente por el Unión Viera, donde completó dos temporadas, antes de fichar el pasado verano por el CD Tenerife. Su rendimiento la situó pronto entre las futbolistas más seguidas de su generación.
A nivel internacional, su progresión ha sido continua. Capitaneó a la selección canaria y dio después el salto a la sub-15 española. En poco tiempo se consolidó también en la sub-17, con la que disputó el Mundial de Marruecos, participando en los cuatro encuentros del torneo, dos de ellos como titular.
En ese camino ha coincidido con jugadoras que ya forman parte de estructuras de primer nivel. Su llegada al Barcelona refuerza la presencia del talento canario en contextos de máxima exigencia.
Hace menos de un año, en una entrevista en LA PROVINCIA/DLP, la propia Ferrera, que citaba a Pedri y Aitana Bonmatí como referentes, reconocía que le gustaría llegar al FC Barcelona y debutar algún día con la selección absoluta.
- La UD Las Palmas negoció la vuelta de Raúl Lizoain ante la marcha de Churripi al Granada
- Inmaculada Medina se da de baja del PSOE de Las Palmas de Gran Canaria
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- La UD Las Palmas 'madruga' y adelanta su partido de esta jornada contra la Real Sociedad B: fecha, horario y dónde ver por TV y móvil el encuentro de LaLiga Hypermotion
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no llevar el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil revisa los coches canarios
- Apuñala a un hombre por echarle de un bar en Las Palmas de Gran Canaria: 'Te vas a enterar de quién soy yo, te voy a matar
- Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
- Huelga de Guaguas Municipales: los trabajadores anuncian un preaviso para la final de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria