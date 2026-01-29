La grancanaria Carolina Ferrera, admiradora de Pedri y Aitana Bonmatí, cumple su sueño de fichar por el Barça

Carolina Ferrera jugará en el FC Barcelona. La centrocampista grancanaria, de 15 años, se incorporará este invierno al filial azulgrana tras un nuevo paso en una trayectoria que sigue creciendo a gran ritmo.

Interior con recorrido, física y llegada al área, Ferrera ha destacado desde muy joven tanto en el fútbol de clubes como en las categorías inferiores de la selección. Está previsto que este viernes pase la revisión médica y formalice su vinculación antes de integrarse en el día a día del filial.

Formada en el Arucas CF, el equipo de su municipio, pasó posteriormente por el Unión Viera, donde completó dos temporadas, antes de fichar el pasado verano por el CD Tenerife. Su rendimiento la situó pronto entre las futbolistas más seguidas de su generación.

A nivel internacional, su progresión ha sido continua. Capitaneó a la selección canaria y dio después el salto a la sub-15 española. En poco tiempo se consolidó también en la sub-17, con la que disputó el Mundial de Marruecos, participando en los cuatro encuentros del torneo, dos de ellos como titular.

En ese camino ha coincidido con jugadoras que ya forman parte de estructuras de primer nivel. Su llegada al Barcelona refuerza la presencia del talento canario en contextos de máxima exigencia.

Hace menos de un año, en una entrevista en LA PROVINCIA/DLP, la propia Ferrera, que citaba a Pedri y Aitana Bonmatí como referentes, reconocía que le gustaría llegar al FC Barcelona y debutar algún día con la selección absoluta.